Görevleri yeniden oynamak birçok oyuncunun sevdiği bir uğraş olsa da Grand Theft Auto hayranları için olmazsa olmaz bir özellik. Özellikle daha yüksek puan almak veya bir soygun görevinde biraz daha fazla kargaşa yaratmak isteyenler, tamamladıkları görevleri defalarca oynayabiliyor. Ancak GTA 6, serinin önceki oyunlarından farklı bir yaklaşım benimsiyor.

Rockstar Games, GTA 6'da görevleri özel bir menüden yeniden oynama seçeneğini kaldırdı. Bu değişiklikle birlikte oyuncular, tamamladıkları görevleri veya Strangers and Freaks yan görevlerini özel bir menü aracılığıyla tekrar başlatamayacak.

GTA 5'te ve GTA 4'ün genişleme paketinde bulunan bu özellik, görevlerin birkaç işlemle sınırsız kez yeniden oynanmasına olanak tanıyordu.

GTA 6'DA GÖREVLERİ YENİDEN OYNAMA ÖZELLİĞİ NEDEN KALDIRILDI?

Şimdiden tüm zamanların en yüksek puanlı oyunu olan GTA 6'da bu değişiklik, Rockstar Games'in gözünden kaçmış bir durum değil, bilinçli bir tercih.

Kararın arkasında oyunun hikâye anlatımına yönelik farklı yaklaşımı bulunuyor. Jason ve Lucia'nın hikâyesinde verilen kararlar, GTA 6'nın açık dünyasını etkiliyor. Bu kararlar, ilerleyen aşamalarda yaşanacak olayların ve rastgele karşılaşmaların nasıl gelişeceğini de şekillendirebiliyor.

Tahmin edilebileceği gibi, oyuncuların tamamladıkları görevleri istedikleri zaman yeniden başlatabilmesi, hikâyedeki bu sürekliliği kolaylıkla bozabilir.

Bu değişiklikle birlikte görev performansını bronzdan altına kadar madalyalarla değerlendiren sistem de GTA 6'da yer almıyor.

GTA 6'DA GÖREVLER NASIL YENİDEN OYNANABİLİR?

GTA 6'da özel bir görev tekrarı menüsü bulunmasa da oyuncuların önceden kayıt aldıkları noktalara geri dönmesini sağlayabilecek alternatif bir yöntem mevcut.

Oyunun manuel kayıt sistemi, oyunculara 15 farklı kayıt yuvası sunuyor. Serbest dolaşım sırasında istenen herhangi bir zamanda manuel kayıt oluşturulabiliyor.

Böylece önemli bir göreve başlamadan hemen önce kayıt alan oyuncular, daha sonra bu kayıt dosyasını yükleyerek aynı görevi yeniden deneyebiliyor.

Bu yöntem, özellikle büyük görevlerde farklı stratejiler denemek veya oyunun Flock kameralarına getirdiği yorumu denemek isteyenler için kullanılabiliyor.

GTA 6'NIN BEŞ BÖLÜMÜ İÇİN KAYIT ÖNERİSİ

GTA 6'nın hikâyesi beş bölümden oluşuyor. Oyuncuların 15 manuel kayıt yuvasını bu bölümlere dağıtarak kullanması, hikâyenin farklı noktalarına geri dönmelerini kolaylaştırabiliyor.

Her bölümün başlangıcında veya sonunda ayrı bir kayıt oluşturmak, daha sonra oyunun farklı noktalarına geri dönme fırsatı sunuyor. Oyuncular ayrıca önemli gördükleri diğer noktalarda da kayıt alabiliyor.

Gelecekteki oynanışlar için birkaç kayıt yuvasını boş bırakmak da akıllıca olabilir. Hikâyeyi baştan sona farklı kararlarla deneyimlemek isteyenler ise kullanılmayan bir kayıt yuvasında yeni bir oyuna başlayabiliyor.

Yani GTA 6'da görevleri yeniden deneyimlemek hâlâ mümkün olsa da önceki Grand Theft Auto oyunlarına kıyasla daha fazla planlama gerekiyor. Oyunun farklı aşamalarında oluşturulan manuel kayıtlar sayesinde oyuncular, özellikle GTA 6'yı PS5 Pro'da oynuyorlarsa, Vice City'nin en iyi anlarından bazılarına yeniden dönebiliyor.

Kaynak: BGR