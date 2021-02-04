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Ünlü sanatçı Hüner Coşkuner yoğun bakıma kaldırıldı

04.02.2021 19:51 | Son Güncelleme:
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Ünlü sanatçı Hüner Coşkuner yoğun bakıma kaldırıldı

Yakalandığı kemik iliği kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören sanatçı Hüner Coşkuner yoğun bakıma kaldırıldı. Coşkuner için hastaneden yapılan açıklamada, "Tedavilere cevap vermeyen Coşkuner, gelişen nefes darlığı sonrası yoğun bakıma alınmıştır" denildi.

Yakalandığı kemik iliği kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören sanatçı Hüner Coşkuner'den hayranlarını üzecek haber geldi. Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada sanatçının yoğun bakıma kaldırıldığı duyuruldu.

Hastaneden yapılan açıklamada, “Sanatçı Hüner Coşkuner ilk defa Nisan 2020 tarihinde kan hastalıkları bölümü tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonrası kemik iliği kanseri tanısı konmuştur. Tedavilere cevap vermeyen Coşkuner, gelişen nefes darlığı sonrası yoğun bakıma alınmıştır" ifadelerine yer verildi. (DHA)

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