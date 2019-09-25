Ünlü sanatçı Tarkan'dan sahnede İmamoğlu'na övgü dolu sözler! 'Gün gibi doğdunuz İstanbul'a'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte sanatçı Tarkan’ın İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserine gitti. Konserde, İmamoğlu çiftine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer de eşlik etti.

İmamoğlu ve Soyer çifti, konser öncesinde Tarkan ile sahne arkasında bir araya geldi. İmamoğlu, Tarkan’ın, “Yağmurlu hava, sizinle güneş gibi doğacak” sözlerine, “Estağfurullah. Siz doğacaksınız, bizi ısıtacaksınız. Çok iyi gördüm sizi” şeklinde karşılık verdi. Tarkan da İmamoğlu’nu, “Konserler çok iyi gidiyor. Siz de iyisiniz” şeklinde yanıtladı. Bunun üzerine İmamoğlu’nun yanıtı ise, “İyiyim, çok iyiyim” oldu. Tarkan, İmamoğlu ve Soyer ile fotoğraf çektirdikten sonra sahne hazırlıkları için kulise döndü.

“TARKAN GİBİ SANATÇILARLA HER ŞEY GÜZEL OLUR”

Yağmura rağmen sanatseverler Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu hınca hınç doldurdu. Gazeteciler, konser öncesinde İmamoğlu’na, Tarkan ile ilgili görüşlerini sordu. İmamoğlu, bu soruya, “Tarkan’ı, ilk çıktığı günden beri takip ediyoruz, neticede 90’ların başıydı. Eşimle beraber dinliyoruz. Daha özel anları var bizim için ama onlara girmeyeceğim” yanıtını verdi. İmamoğlu, “Tarkan bir doğa aşığı. Birlikte bir proje olur mu?” sorusunu ise, “Neden olmasın. Tarkan gibi sanatçılarla her şey güzel olur.” şeklinde yanıtladı.