MAGAZİN

Ünlü sanatçının kızı yakalanınca ne diyeceğini bilemedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.04.2018 09:35 | Son Güncelleme

Selami Şahin’in kızı İrem Şahin, dün sabaha karşı oyuncu Kemal Uçar’la objektife takıldı

Ünlü sanatçının kızı yakalanınca ne diyeceğini bilemedi

Selami Şahin’in kızı İrem Şahin, dün sabaha karşı oyuncu Kemal Uçar’la yakalandı. Polis çevirmesinde patlayan flaşlarla şoke olan Şahin, Uçar’la ilgili sorulara “O benim abim” yanıtını verdi.

İrem Şahin ve Kemal Uçar, gece saat 02.00’de Etiler’deki Sarıhan Çorbacısı’nda buluştu. İkili, mekandan 04.00 gibi Şahin’in kullandığı araçla ayrıldı. Zincirlikuyu’da polis çevirmesine takılan Şahin ve Uçar, muhabirlerin kendilerini görüntülemesiyle şoke oldu.

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MUHABİRLERE SİNİRLENDİ

Fotoğraflarının çekilmesine sinirlenen Şahin, Uçar’la ilgili soruya “O benim abim” yanıtını verdi. Şahin, muhabirlerin “Sizi Etiler’deki çorbacıda gördük” demesi üzerine de “Abim değil. Abimin arkadaşı olduğu için abim dedim size” diye açıklama yaptı.

METROBÜSTE İNDİRMEK İSTEDİ

İrem Şahin ve Kemal Uçar, polis kontrolü sonrası tartışmaya başladı. Zincirlikuyu metrobüs durağında durup telefon görüşmesi yapan Şahin, Uçar’ın tavırlarına sinirlendi. Onu metrobüs durağında indirmek isteyen Şahin, o sırada yine muhabirleri fark edince gaza basıp uzaklaştı. (Hürriyet)

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