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Ünlü şarkıcı anlattı! ''Birden fazla karın olunca hayat daha kolay çünkü...''

16.10.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan R&B şarkıcısı ve plak yapımcısı Akon, katıldığı bir radyo programında yaptığı açıklamasıyla dikkat çekti. Radyo sunucusunun kendisine gerçekte kaç karısı olduğunu sorması üzerine neden birden fazla eşe sahip olmayı tercih ettiğini ilginç bir benzetmeyle açıklayan Akon, hem dikkat çekti hem de kafa karıştırdı.

Ünlü şarkıcı anlattı! ''Birden fazla karın olunca hayat daha kolay çünkü...''

Yasal olarak Tomeka Thiam ile evli olduğu ancak birdne fazla karısı olduğu bilinen ünlü şarkıcı Akon, bir Amerikan radyo sunucusu Big Boy'a verdiği röportajda, çok sayıda eşi olması üzerine de konuştu. Açıklamasıyla ilgi çeken ve merak uyandıran ünlü şarkıcı birden fazla eşe sahip olmanın hayatı nasıl kolaylaştırdığını bir benzetme ile açıkladı.

BİRDEN FAZLA EŞİ VAR

Singerakonwives

Gerçekte kaç karısı olduğu sorulduğunda 49 yaşındaki Akon, "İnsanların tahmin etmesini seviyorum" diye yanıtladı. Ancak, Big Boy soruyu çabucak yineleyince, Akon, tek bir eşi olan sunucudan daha fazla karısı olduğunu doğruladı.

''DAHA KOLAY''

Akon şunları birden fazla eşe sahip olmanın aslında onun için hayatı daha kolay hale getirdiğini söyledi. Değerli zamanınızın çoğunu duygusal ve fiziksel olarak adamak birden fazla eşe adamak fikri bazılarımız için çok daha zor görünse de, Akon bunu daha kolay ve daha iyi bir seçim olarak gördüğünü belirtti.

FERRARİ BENZETMESİ ANLAŞILMADI

Ekran Alıntısı

Ünlü şarkıcı "Hayatının zor olduğunu görüyorsun çünkü her zaman tek bir şeye odaklanman gerekiyor. Bu zor. diye başladı ve dört Ferrari'si olan biri için hayatın ne kadar zor olduğunu anlattığı bir benzetmeyle durumu açıklamaya çalıştı ancak Big Boy ikna olmadı.

KAPÜŞONLU ÖRNEĞİYLE ANLATTI

Şarkıcı daha sonra bir kapüşonludan yola çıkarak açıklamaya çalıştı. Tek bir kapüşonlusu olan birinin her zaman daha stresli olacağını ama birden fazla varsa bunu yaşamayacağını söyleyerek durumu açıkladı. Çünkü bir kapüşonlusu olan biri her zaman ona uyum sağlamak için uğraşıp eskimesinden de endişe ederken, daha fazlasına sahip olan kişi hepsiyle uyum yakalayıp yitirme endişesi de yaşamayacaktı.

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Anahtar Kelimeler:
Akon evlilik çok eşlilik
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