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Ünlü şarkıcı Ayhan Aşan eşi Ayla Aşan'la ortaya çıktı! Hastalığa yakalandığını duyurdu! "Beklemediğim bir şeydi"

19.05.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen ünlü şarkıcı Ayhan Aşan eşi Ayla Aşan'la ortaya çıktı. Ayhan Aşan, tiroit ameliyatı olduğunu ve Kurban Bayramı’ndan itibaren sahnelere döneceğini açıkladı. Aşan, "Check-up yaptırınca ortaya çıktı. 2-3 santimlik bir kitle vardı, acilen ameliyat olup aldırdım. Şu an çok iyiyim" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Ayhan Aşan eşi Ayla Aşan'la ortaya çıktı! Hastalığa yakalandığını duyurdu! "Beklemediğim bir şeydi"

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü şarkıcı Ayhan Aşan eşi Ayla Aşan'la birlikte görüntülendi. 55 yaşındaki ünlü isim yaptığı açıklamayla hayranlarını korkuttu.

ayhan aşan eşi 2

Sanatçı, yakın zamanda tiroit ameliyatı geçirdiğini söyledi:

“Çalışmalarıma ameliyat yüzünden ara verdim. Beklemediğim bir şeydi. Check-up yaptırınca ortaya çıktı. 2-3 santimlik bir kitle vardı, acilen ameliyat olup aldırdım. Şu an çok iyiyim. Bayram itibarıyla işlerime başlıyorum.”

Ayhan Aşan eşi

Yeni şarkısının klibi için eşi Ayla Aşan’la kamera karşısına geçtiğini de açıklayan Ayhan Aşan, “Eşim aynı zamanda 15 yıldır menajerliğimi yapıyor” dedi.

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