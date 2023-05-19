Ünlü şarkıcı Ayhan Aşan eşi Ayla Aşan'la ortaya çıktı! Hastalığa yakalandığını duyurdu! "Beklemediğim bir şeydi"

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü şarkıcı Ayhan Aşan eşi Ayla Aşan'la birlikte görüntülendi. 55 yaşındaki ünlü isim yaptığı açıklamayla hayranlarını korkuttu.

Sanatçı, yakın zamanda tiroit ameliyatı geçirdiğini söyledi:

“Çalışmalarıma ameliyat yüzünden ara verdim. Beklemediğim bir şeydi. Check-up yaptırınca ortaya çıktı. 2-3 santimlik bir kitle vardı, acilen ameliyat olup aldırdım. Şu an çok iyiyim. Bayram itibarıyla işlerime başlıyorum.”

Yeni şarkısının klibi için eşi Ayla Aşan’la kamera karşısına geçtiğini de açıklayan Ayhan Aşan, “Eşim aynı zamanda 15 yıldır menajerliğimi yapıyor” dedi.



