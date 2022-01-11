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Ünlü şarkıcı Ebru Polat'tan koronavirüs isyanı! ''Felaket nazarlara geldim!''

11.01.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul eden ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından isyan etti. Koronavirüse bir an önce çare bulunması gerektiğini belirten Polat, ''Her şeyi korona, omicron, delta sanıyoruz! Bitsin gitsin lütfen! Çok sıkıldım'' ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat'tan koronavirüs isyanı! ''Felaket nazarlara geldim!''

Flash TV'de yayınlanan Al Sana Haber programında yorumcu olarak yer alan ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Cüretkar pozlarıyla dikkat çeken Polat, bu defa koronavirüs isyanıyla adından söz ettirdi.

''NASIL BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ YA!''

Ebru Polat, Instagram hesabından paylaştığı videoda şunları söyledi:

Yaklaşık 2-3 gündür kendimi halsiz hissediyorum. Çok ateşim var. Hatta dün ateşim 39 dereceye çıkınca dedim korona oldum sandım. Dün gece PCR yaptırmaya eve geldiler, testim negatif çıktı. Nasıl bir dönemden geçiyoruz ya! Eskiden bu belirtileri grip sanar ve hiç korkmazdık. Şimdi, Allah'ım biraz ateşimiz çıksın, korona telaşına giriyoruz. Ay çok kötü ya! Şu an ne salgını var! Onu söyleyin bari. Bilmiyorum çok zor dönemlerden geçiyoruz. Her şeyi korona, omicron, delta sanıyoruz. Bitsin gitsin lütfen! Çok sıkıldım. Günlerdir yokum, felaket nazarlara geldim ama artık bitti kendimi harika hissediyorum. İşime gücüme dönmenin vakti geldi.

Ebru Polat sosyal medyada isyan etti! ''Felaket nazarlara geldim!''

Birden fazla güzellik merkezi işleten Ebru Polat'ın, sahibi olduğu kozmetik ürünleri markasından günlük 40 bin TL kazandığı ortaya çıkmıştı.

Ebru Polat'tan koronavirüs isyanı! ''Felaket nazarlara geldim!''

Bir dönem avukatlık yapan Polat, şöhret basamaklarını tırmanınca mesleğini bırakmış ve şarkıcılığa yönelmişti.

Ebru Polat'tan koronavirüs isyanı! ''Felaket nazarlara geldim!''

Sosyal medyada epey aktif olan ünlü şarkıcının, Instagram'da yaklaşık 2 buçuk milyon takipçisi bulunuyor.

Ebru Polat'tan koronavirüs isyanı! ''Felaket nazarlara geldim!''

Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde, bir kadının ilişkisi olan bir adama çıplak fotoğraf atmasına isyan etmiş, ''Bir kadın, ilişkisi olan bir erkeğe neden çıplak fotoğraf atar arkadaş ya! Bir de çocuk gelişimcisi bir kadın. Bu ne cüret! Adamın rahatlığı! 'Ben görmedim bir yerlerini. Bakmadım bile' demesi? Duvara kafasını sürtsem, soyuna sopuna küfür etsem erkek şiddeti mi olacak yani?'' sözleriyle öfkesini dile getirmişti.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat'tan koronavirüs isyanı! ''Felaket nazarlara geldim!''


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Ebru Polat
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