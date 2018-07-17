Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'e Afrika'da görülmemiş evlilik teklifi!

Şarkıcı Ece Seçkin, uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Çağrı Terletmez'den evlilik teklifi aldığını duyurdu. Afrika'daki evlilik teklifini 'Dünyanın en çılgın evlenme tekliflerinden biriydi' diyerek sosyal medya hesabından paylaşım yapan Seçkin binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ece Seçkin, pilot sevgilisi Çağrı Terletmez'den aldığı ilginç evlilik teklifini sosyal medya hesabından paylaştı ve altına bu notu düştü:

"Sanıyorum ki dünyanın en çılgın evlenme tekliflerinden biriydi bu ve ayaklarımın yerle temasını altüst etti... Sonsuzluğa gitmesini hayal ettiğim tereddütsüz bir “evet” çıktı ağzımdan ! Bütün bu sürpriz ve yaşadığım heyecan sanki rüya gibiydi...Ne hissettiğimi anlatmama bence gerek yok , gözlerimden belli olmuş zaten...Ve tekrar Seninle çıktığımız bu yolculuğa Gerçek aşka Saf sevgiye Ve sana... 1 an bile düşünmeden EVET !





