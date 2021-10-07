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Ünlü şarkıcı Eda Özülkü'nün acı günü! Babası hayatını kaybetti

07.10.2021 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Eda Özülkü, babasını kaybetti. Özülkü, duygularını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Ünlü şarkıcı Eda Özülkü'nün acı günü! Babası hayatını kaybetti

Eşi Metin Özülkü ile birlikte yaptıkları şarkılarla doksanlı yıllara damga vuran şarkılar yapan Eda Özülkü'nün babası hayatını kaybetti. Eda Özülkü, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda babasının vefat haberini duyurdu.

"GÜLE GÜLE KOMUTANIM"

Özülkü, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Güle güle Komutanım. Sana en fiyakalısından bir asker selamı çaktım, gördün değil mi? 14 yaşında Ankara Askeri Lisesi’ne gidişiyle başlamış baba ocağına hasreti. Antakya’nın en güzel kızlarından, annemdeymiş meğer gönlü... Onlar ermiş muradına, tam 66 sene bir yastıkta… Erzurum, İstanbul, İzmit...Onlar nereye biz oraya. En güzelinden, en mutlusundan aileydik onca sene.

Şanslı adamın kızı olurmuş dedin, Allah sana iki kız çocuğu verdi. Gel gör ki sen bizi erkek çocuklarına taş çıkaracak kadar güçlü yetiştirdin. Sen yanımdayken hiç canım acımadı baba. İlk dişim çekildiğinde kucağında oturdum, gıkım çıkmadı. Eğri büğrü araba kullanırken de yanımda senin gıkın çıkmadı. Ne de olsa senin öğrencindim. Düğün günümde gözyaşlarını saklamak için yatak odanıza kaçışını da unutmadım hiç. Tamam tamam görmedim hiç ağladığını. Hep güvendin bize. Doğruluğu, dürüstlüğü, merhameti, vicdanı, insan olmayı öğrettin. Şimdi o eve girmek ne kadar zor bilemezsin. Anneme kavuştuğunu düşünmekten başka teselli yok. Dayanamadın değil mi yokluğuna. Haklısın baba, ne diyeyim. Hastanede sana söylediğim gibi, sen bizi merak etme, dizlerimiz titrese de dimdik dururuz. Anneme sarıl bizim için"

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