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Ünlü şarkıcı Fettah Can'ın acı günü! Annesinin ölüm haberiyle yıkıldı

15.02.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Fettah Can'ın annesi Fahriye Can hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü şarkıcı, yaşadığı üzüntüyü kelimelere döktü. Fettah Can'ın annesi Fahriye Can'ın bir aydan fazla süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

Ünlü şarkıcı Fettah Can'ın acı günü! Annesinin ölüm haberiyle yıkıldı

Ünlü şarkıcı Fettah Can, annesi Fahriye Can'ın ölüm haberiyle yıkıldı. Seslendirdiği 'Bu Aşkın Katili Sensin', 'Mandinalar', 'Olan Bize Oldu', 'Sana Affetmek Yakışır' ve 'Boş Bardak' gibi şarkılarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı annesinin cenaze sürecine ilişkin bilgilere de yer verdi.

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Fettah Can paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Canımız annemiz Fahriye Can 36 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini bu akşam kaybederek Hakk’ın rahmetine yürümüştür. Yarın (15 şubat) Bursa Zafer Camiinde kılınacak öğlen namazına müteakip Hamitler mezarlığına defnedilecektir."

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ÜNLÜ ŞARKICI FETTAH CAN'A SEVENLERİNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Ünlü şarkıcı Fettah Can'a radyocu arkadaşlarından, sanat camiasından ve sevenlerinden başsağlığı mesajları yağdı.

İşte o mesajlardan bazıları:

  • Başın sağolsun Mekanı cennet olsun... Çok zor... Allah kolaylık versin

  • Sabır dilerim , mekanı cennet olsun

  • Başınız sağ olsun

  • Kardeşim başın sağ olsun! Allah rahmet eylesin

  • Sabırlar diliyorum tüm ailenize. Belleğinizde ve eserlerinizde yaşasın sizler var oldukça
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Fettah Can anne

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