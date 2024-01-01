Ünlü şarkıcı Kesha’nın banyo selfie’si gündem oldu: Pantolonunu indirip paylaştı: 'İşemek zorunda...'

Yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren 36 yaşındaki ünlü şarkıcı Kesha, yılbaşı gecesi için vücudunu saran siyah dar tek parça streç body suit giydi. Ünlü şarkıcı selfie yaptığı kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Banyodan yaptığı paylaşımda, şarkıcı belini saran ve tüm vücudunu kaplayan siyah kıyafeti ortaya çıkarmak için pantolonunu çıkardı.

Uzun kollu giysinin, yüksek yakası kıvrımlarını kapatırken şarkıcı, saçlarını ıslak görünümlü bir tarzda kullandı ve makyajsız ama bronzlaşmış bir yüzle poz verdi.

Paylaşımında, "Moda, işemek zorunda kalana kadar eğlencelidir" diye esprili yapan Kesha'nın paylaşımına yorum yağdı.







