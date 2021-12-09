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  4. Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

09.12.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçirdiği estetik operasyonlarla magazin gündemini meşgul eden ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, bu defa göğüs dekoltesiyle adından söz ettirdi.

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Lerzan Mutlu, çiçek detaylı göğüs dekoltesiyle yorum yağmuruna tutuldu. Mutlu, cesur paylaşımına ''Birtakım artistik pozlar'' notunu düştü. Ünlü şarkıcıya ''Nazar değmesin'', ''Yine muhteşemsin'' ve ''Harikasın kraliçe'' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu göğüs dekoltesiyle dikkat çekti!

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu göğüs dekoltesiyle dikkat çekti!

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu göğüs dekoltesiyle dikkat çekti!

Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta'da sunuculuk yaparak ekranlara dönen Mutlu, müzik çalışmalarına da devam ediyor.

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu göğüs dekoltesiyle dikkat çekti!

44 yaşındaki şarkıcı, geçirdiği estetik operasyonlarla, magazin basınının ilgiyle takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu göğüs dekoltesiyle dikkat çekti!

Mutlu, liseyi bitirdikten sonra İsviçre'ye yerleşmiş ancak 6 ay sonra Türkiye'ye dönmüştü.

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu göğüs dekoltesiyle dikkat çekti!

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda okurken eğitimini yarıda bırakan Mutlu, ilk albümünü 2001 yılında yapmıştı.

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu göğüs dekoltesiyle dikkat çekti!


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Lerzan Mutlu
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