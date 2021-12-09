Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Lerzan Mutlu, çiçek detaylı göğüs dekoltesiyle yorum yağmuruna tutuldu. Mutlu, cesur paylaşımına ''Birtakım artistik pozlar'' notunu düştü. Ünlü şarkıcıya ''Nazar değmesin'', ''Yine muhteşemsin'' ve ''Harikasın kraliçe'' gibi yorumlar yapıldı.
Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta'da sunuculuk yaparak ekranlara dönen Mutlu, müzik çalışmalarına da devam ediyor.
44 yaşındaki şarkıcı, geçirdiği estetik operasyonlarla, magazin basınının ilgiyle takip ettiği isimler arasında yer alıyor.
Mutlu, liseyi bitirdikten sonra İsviçre'ye yerleşmiş ancak 6 ay sonra Türkiye'ye dönmüştü.
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda okurken eğitimini yarıda bırakan Mutlu, ilk albümünü 2001 yılında yapmıştı.
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