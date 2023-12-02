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Ünlü şarkıcı Melike Şahin konserini iptal etti! Tepkiler gecikmedi: Hani pusulam rüzgar diyordun?

02.12.2023 23:25 | Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, öğretmenler için konser düzenledi. Konserde sahne alacak sanatçılardan biri de Melike Şahin'di. Ancak Şahin rüzgarı bahane ederek konsere çıkmadı. Saatlerce bekleyen öğretmenler ise bu duruma tepki gösterdi. Olayın ardından İBB'den Şahin'in açıklamalarının aksi yönde bir duyuru yayınlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından öğretmenler için 2 Aralık'ta gerçekleştirilmek üzere Melike Şahin konseri planlandı. 19.30'da konser alanına giden öğretmenler hayal kırıklığı yaşadı.

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RÜZGAR NEDENİYLE İPTAL ETTİ

Ünlü şarkıcı konser alanı dolmuşken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla konserin iptal edildiğini duyurdu. Şahin açıklamasında, "Çok üzgünüm bu akşamki Feshane konserimiz ertelendi. Son ana kadar hazır da bekledim yemin olsun. Çok rüzgar varmış. Hem belediye hem ekibim riskli buldular güvenliğimiz için. Oysaki çok özlemiştim konserlerimi ve özel olacaktı bu akşam öğretmenlerimizle. Benimle hiç bir alakası yok bu aksaklığın. Yine de özür dilerim hayal kırıklığı için." ifadelerine yer verdi.

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İBB: İKNA OLMADI

İptal kararı alanı dolduran öğretmenler tarafından tepkiyle karşılandı. Bu açıklamanın ardından İBB Kültür hesabından da konuyla ilgili, "Değerli öğretmenlerimiz saatlerdir rüzgar sorunu olmadığını ifade etmek konusunda gösterdiğimiz tüm çabaya ve verdiğimiz bütün güvenceye rağmen Melike Şahin'in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadığı için konseri ertelemek zorunda kaldık.

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Talepleriniz doğrultusunda başka bir sanatçıyla sizlerle birlikte olacağız. Sizlerden çok özür diliyoruz çok üzgünüz." paylaşımında bulunuldu.

Olayın sosyal medyaya düşmesiyle birlikte bazı kullanıcılar Şahin'e tepki gösterdi. Kullanıcılar, "Hani pusulam rüzgar diyordun" diyerek Şahin'in 'pusulam rüzgar' şarkısı üzerinden göndermede bulundu.

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Öğretmen Melike Şahin feshane istanbul büyükşehir belediyesi ele
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