Ünlü şarkıcı Timothée Chalamet sevgilisi Kylie Jenner'ı doğum gününde yalnız bıraktı!

Kylie Jenner, 4 Eylül Perşembe günü Instagram hesabından 28. doğum günü fotoğraflarını paylaştı. “Bday film 🎞️” notuyla yaptığı paylaşımda, Jenner sade siyah bir iki parçalı kıyafet giyip, kardeşi Kendall Jenner ve arkadaşlarıyla samimi vakit geçirdiği anları takipçileriyle paylaştı. Jenner, paylaşımında çocukları Stormi (7) ve Aire (3) ile çekilmiş birkaç kareye de yer verdi.

SEVGİLİSİ YANINDA DEĞİLDİ

Kutlama karelerinde sevgilisi Timothée Chalamet yer almaması hayranlarda soru işareti yarattı. Ancak ikili, 19 Ağustos’ta Budapeşte’de birlikte görüntülenmişti. Chalamet'ın şu sıralar Dune: Part Three filminin çekimlerinde olduğu konuşuluyor.