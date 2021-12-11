Ünlü şarkıcı Zara portakal bahçesinden paylaştı! Yorum yağdı

Sesi, yorumu ve rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan şarkıcı Zara, yıllarca kariyerindeki yerini koruyan isimler arasında. Zara son dönemde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor.

Ünlü şarkıcı, son halini Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Şarkıcının portakal bahçesinde çekilen fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Paylaşımına, "Evrenin egosu yok, sonsuz saygıda; güneş doğmam demiyor, çiçek açmam demiyor, toprak ürün vermem demiyor…" notunu düşen Zara'ya, takpçileri 'Esmerlerin en güzeli', 'Çiçek gibi açmışsın' gibi iltifat dolu yorumlar yaptı.



