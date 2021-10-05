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  4. Ünlü şarkıcı Ziynet Sali'den beyaz mayosuyla plaj pozları! "Biz yaz bitti demeden yaz bitmez"

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali'den beyaz mayosuyla plaj pozları! "Biz yaz bitti demeden yaz bitmez"

05.10.2021 02:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, Instagram hesabından beyaz mayosuyla çekilen plaj pozlarını paylaştı. Ziynet Sali, paylaştığı fotoğrafların altına, "Biz yaz bitti demeden yaz bitmez" notunu ekledi.

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali'den beyaz mayosuyla plaj pozları! "Biz yaz bitti demeden yaz bitmez"

2019 yılında gitarist sevgilisi Erkan Erzurumlu ile evlenen ünlü şarkıcı Ziynet Sali, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tatil yapan Ziynet Sali, güneşin ve denizin keyfini çıkarmaya devam ediyor.

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Beyaz mayosu ile objektif karşısına geçen Ziynet Sali, paylaştığı fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.

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Ünlü şarkıcı fotoğrafının altına, "Biz yaz bitti demeden yaz bitmez" notunu ekledi.

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Sali, eşi Erkan Erzurumlu ile olan karesini de hayranlarıyla paylaştı.

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Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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Ziynet Sali Instagram
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