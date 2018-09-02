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Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.09.2018 12:40 | Son Güncelleme

İngiltere'nin son dönemde en popüler kadın şarkıcılarından biri olan Lily Allen, hayatını anlattığı kitabından bazı parçaları İngiliz tabloid basınıyla paylaştı. Şarkıcı, boşanma süreci sonrasında kadın eskortlara para vererek cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

İngiliz şarkıcı Lily Allen yaptığı açıklamayla ülke gündemine bomba gibi düştü… Genç şarkıcı My Thoughts Exactly isimli kitabından bazı bölümleri İngiliz basınıyla paylaştı.

Şarkıcı özellikle boşandıktan sonra boşluğa düştüğünü ve depresyona girdiğini dile getirdi.

Allen, “O kadar yalnız ve kaybolmuş hissediyordum ki kadın hayat kadınlarıyla yattım. Yaptıklarımla gurur duymuyorum ama utanmıyorum da. Para karşılığında kadınlarla cinsel ilişkiye girdim ama artık bunu yapmıyorum” dedi. İngiliz iş insanı Sam Cooper ile 5 yıl evli kaldıktan sonra 2016’da boşanan 33 yaşındaki Allen, “Turne sırasında kadın eskortlarla yattım çünkü yalnızdım ve bir şeyler arıyordum” dedi. İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Mail on Sunday’e konuşan Allen, eskortlarla 2014’te tanıştığını dile getirirken, o dönem kötü bir anne olduğunu ve hayatının kontrolünü kaybettiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
lily allen eşcinsel eskort

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