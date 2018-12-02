MAGAZİN

Ünlü şarkıcıya kırmızı halı şoku! Bu kıyafete 5 yıl hapis

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.12.2018 11:50 | Son Güncelleme

Mısır'ın önde gelen oyuncularından Rania Yusuf'un kırmızı halıda giydiği siyah elbise başını yaktı... Bacaklarını gösteren yarı şeffaf bir elbise giyen Yusuf hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Kamuya açık alan müstehcenlik suçlamasıyla gelecek ay yargılanacak Yusuf'un 5 yıla kadar hapis cezası alması gündemde.

Ünlü şarkıcıya kırmızı halı şoku! Bu kıyafete 5 yıl hapis

Mısırlı oyuncu Rania Yusuf, ülke gündeminin zirvesine oturdu… Önceki gün düzenlenen Kahire Film Festivali’nde yarı transparan bir elbise giyen 44 yaşındaki oyuncu büyük tepki çekti. Bacaklarını açıkta bırakan elbisenin kamuya açık alanda giymek için uygunsuz olduğunu düşünenler suç duyurusunda bulundu.

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Gelecek ay vizyona girecek filmi öncesinde festivale katılan başarılı oyuncunun kıyafeti tepki çekti.

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Şikayetler üzerine soruşturma başlatan yetkililer genç oyuncunun gelecek ay hakim karşısına çıkmasına karar verdi. Etkinliğin kapanış töreninde kırmızı halıda elbiseyi giyen ve modacılar tarafından beğeni toplayan Yusuf sosyal medya üzerinden özür diledi. Twitter hesabından, “Üzdüğüm ve rahatsız ettiğim ailelerden özür dilerim. Bu elbisenin bu kadar öfke yaratacağını düşünmemiştim ve bunu giyerken iyi niyetliydim” dedi.

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Oyuncunun fotoğrafları sosyal medyayı ve Mısır’ı da ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları kıyafeti ve oyuncuyu savunurken bazı Mısırlılar, bu kıyafetin uygunsuz olduğunu yineledi. Gelecek ay hakim karşısına çıkacak Yusuf, suçlu bulunması durumunda 5 yıla kadar hapis cezası alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Rania Yusuf transparan dekolte

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