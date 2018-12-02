Ünlü şarkıcıya kırmızı halı şoku! Bu kıyafete 5 yıl hapis

Mısırlı oyuncu Rania Yusuf, ülke gündeminin zirvesine oturdu… Önceki gün düzenlenen Kahire Film Festivali’nde yarı transparan bir elbise giyen 44 yaşındaki oyuncu büyük tepki çekti. Bacaklarını açıkta bırakan elbisenin kamuya açık alanda giymek için uygunsuz olduğunu düşünenler suç duyurusunda bulundu.

Gelecek ay vizyona girecek filmi öncesinde festivale katılan başarılı oyuncunun kıyafeti tepki çekti.

Şikayetler üzerine soruşturma başlatan yetkililer genç oyuncunun gelecek ay hakim karşısına çıkmasına karar verdi. Etkinliğin kapanış töreninde kırmızı halıda elbiseyi giyen ve modacılar tarafından beğeni toplayan Yusuf sosyal medya üzerinden özür diledi. Twitter hesabından, “Üzdüğüm ve rahatsız ettiğim ailelerden özür dilerim. Bu elbisenin bu kadar öfke yaratacağını düşünmemiştim ve bunu giyerken iyi niyetliydim” dedi.

Oyuncunun fotoğrafları sosyal medyayı ve Mısır’ı da ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları kıyafeti ve oyuncuyu savunurken bazı Mısırlılar, bu kıyafetin uygunsuz olduğunu yineledi. Gelecek ay hakim karşısına çıkacak Yusuf, suçlu bulunması durumunda 5 yıla kadar hapis cezası alacak.

