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Ünlü şarkıların bestekârı Dursun Karaca vefat etti!

05.11.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, Türk sanat müziğine çok sayıda eser kazandıran bestekâr Dursun Karaca’nın vefat ettiğini duyurdu.

Ünlü şarkıların bestekârı Dursun Karaca vefat etti!

TRT repertuvarında çok sayıda bestesi olan Türk sanat müziğinin önemli bestekârların Dursun Karaca’nın vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi Türk sanat müziği ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Akay, “Muazzez Abacı’nın yorumladığı “Bitmemiş Gibi” ve Zeki Müren’in yorumladığı “Beni Kalbinde Ara” gibi, TRT repertuvarında yer alan birçok sevilen eserin bestekârı Dursun Karaca’yı, bugün 4 Kasım 2022 Cuma günü kaybettik. Aynı zamanda 1984- 1989 yılları arasında İstanbul Sarıyer Belediyesi Başka Yardımcısı olarak görev yapmış, 1989 yılında MESAM Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve genel Sekreterliği görevine getirildi ve 2000 yılına kadar 11 yıl MESAM Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Değerli bestekârımızın cenazesi, 05 Kasım 2022 Cumartesi günü öğle namazını müteakip Sarıyer Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra, son yolculuğuna uğurlanacak ve Kilyos Mezarlığı’na defnedilecektir.

Dursun Karaca

Ailesine, sevenlerine ve Türk sanat müziği camiasına başsağlığı dilerim.” ifadelerini kullanarak Dursun Karaca ile çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

DURSUN KARACA KİMDİR?

Dursun Karaca, 28 Şubat 1946 yılında Rize’de dünyaya gelmiştir. Aynı zamanda söz yazarı da olan Karaca’nın, TRT repertuvarında yer alan 35 eseri bulunmaktadır. Bu eserler TRT’nin hemen hemen tüm sanatçıları tarafından yorumlanmıştır. “Yüreğimde bir ateş, düşlerimde nursun” (hicaz), “Bir tutum hasret” (Kürdilihicazkâr), “Adını anmaya varmıyor dilim” (Nihavent). “Seninle bu aşkı kaldığı yerden” (Nihavent tango), “Sen gittin gideli yüzüm gülmüyor” (Hicaz/Düyek), “Nasıl Unutursun (Hicaz), “Sabret diyorsun bana” (Nihavent), “Yanık bıraktın beni türbede bir mum gibi” (Caz şarkı), “Ölürüm biliyorsun” (Muhayyer Kürdi Fantezi), “Beni kalbinde ara” (Hicaz) ve “Gittiğin o uzak yerden” (Nihavent fantezi) bestelerinden bazılarıdır. Karaca’nın eserleri; Zeki Müren, Muazzez Abacı, Melahat Gürses, Kemal Caner, Nezir Kanaat, Nazan Sivacı, Seher Dilmaç, İnci Çayırlı, Tuğçe Pala, Cengizhan Sönmez, Lale Mumcu, İlkay Armen, Vedat Kaplan ve daha pek çok sanatçı tarafından televizyonlarda ve CD’lerde (tüm internet ortamında) okunmuştur. Beste yarışmalarında çok sayıda ödül kazanan Dursun Karaca, Sarıyer Belediyesi, Kültür Vakfı, Sarıyer Halk Eğitim Merkezi ve diğer kuruluşlara müzik eğitimi vermiş, ayrıca Yıldırım Gürses, Erol Sayan, Radife Erten, Mustafa Sağyaşar gibi ustaları bu kuruluşlara getirerek
müzik eğitimi vermeleri sağlamış ve Türk sanat müziğinin yaygınlaştırılması için gayret göstermiştir.

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Onur Akay beste

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