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  4. Ünlü şef, Gaziantep'in eşsiz lezzeti lebeniye çorbasının püf noktasını açıkladı! Bu tarif sayesinde...

Ünlü şef, Gaziantep'in eşsiz lezzeti lebeniye çorbasının püf noktasını açıkladı! Bu tarif sayesinde...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Gaziantep yöresinin iştah kabartan lezzetlerinden biri olan lebeniye çorbası sofranıza özgünlük katacak! Pratik yapımı ve içindeki farklı lezzetlerin uyumuyla ön plana çıkan lebeniye çorbasının nasıl yapıldığını merak ediyorsanız bu yazımız tam size göre. İşte Gaziantep usulü lebeniye çorbası tarifi...

Ünlü şef, Gaziantep'in eşsiz lezzeti lebeniye çorbasının püf noktasını açıkladı! Bu tarif sayesinde...

Gaziantep usulü lebeniye çorbası tarifi ile sevdiklerinizi ve misafirlerinizi şaşırtın!

MALZEMELER:

200 gram kıyma
2 yemek kaşığı kırık pirinç
1,5 su bardağı süzme yoğurt
6 su bardağı su
2 yemek kaşığı un
1 kuru soğan
1 su bardağı nohut
Yarım limon suyu
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
2,5 yemek kaşığı tereyağı
2 tatlı kaşığı kuru nane

HAZIRLANIŞI:

Öncelikle bir tencereye yıkadığınız 2 yemek kaşığı pirinci koyun. Daha sonra pirinçlere 1 su bardağı kadar su ekleyip haşlanması için ocağa koyun.
Pirinç haşlanırken siz de köfteleri hazırlayabilirsiniz. Köfte harcı için 200 gram kıymayı geniş bir kaba koyun. Daha sonra 1 orta boy kuru soğanı rendeleyin ve 1 çay kaşığı tuz ile 1 çay kaşığı karabiberi soğan ile birlikte kıymaya ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırıp yoğurmaya başlayın. Baharat ve soğan, kıyma içinde eşit bir şekilde dağılana kadar yoğurma işlemine devam edin.
Ardından hazırladığınız köfte harcından çok büyük olmayacak şekilde parçalar koparıp elinizle yuvarlak şekil verin.
Daha sonra haşlanan pirinçlere 5 su bardağı su ve 1 su bardağı haşlanmış nohut ilave edin ve çorbanızın kaynaması için tencerenizin kapağını kapatın.
Çorbanızın kaynamasını beklerken ayrı bir kasede 1,5 su bardağı süzme yoğurt, yarım limon suyu, 2 yemek kaşığı un ve yarım su bardağı suyu çırparak çorbanızın terbiyesini hazırlayın. Ardından kaynamakta olan çorbanın suyundan 1 su bardağı alıp hazırladığınız karışıma ekleyin ve çırpmaya devam edin. Bu aşamada topak topak olmayan homojen bir karışım elde etmeye özen gösterin.
Çorbanın kıvamını koyulaştırmak için hazırlamış olduğunuz bu yoğurtlu karışımı kaynamaya devam eden çorbanıza yavaş yavaş dökerek karıştırın. Yoğurtlu karışımı ekledikten sonra çorbaya tuz da ekleyip pişirmeye devam edin.
Daha sonra 2,5 yemek kaşığı tereyağını tavada eritip hazırladığınız köfteleri kızartmaya başlayın. Köftelerin her yüzeyi eşit derece pişip kızarana kadar bu işleme devam edin.
Köfteler kızardıktan sonra 2 tatlı kaşığı naneyi de köftelere serpip yaklaşık 1 dakika kadar daha pişirin. Ardından hazırladığınız köfteleri de çorbanıza ekleyip iyice karıştırın.
Bu aşamada çorbanız büyük ölçüde hazır, dilerseniz çorbanızın üzerini süslemek için kruton hazırlayabilirsiniz. Bunun için küp küp doğradığınız ekmek parçalarını dileğiniz baharatlar ve zeytinyağı ile birlikte karıştırın. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında ekmekler kuruyana kadar pişirin. Çorbanızı servis edeceğiniz zaman krutonları da ekleyip çorbanızın lezzetini arttırabilirsiniz.
Son olarak hazırladığınız çorbayı servis tabaklarına koyup sıcak sıcak servis edebilir, lebeniye çorbasının leziz tadının keyfini çıkartabilirsiniz.

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