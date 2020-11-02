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Ünlü şef mantı pişirmenin püf noktalarını anlattı! İşte ustasından lezzet sırları

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 02.11.2020 09:00 | Son Güncelleme:
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Ünlü şef mantı pişirmenin püf noktalarını anlattı! İşte ustasından lezzet sırları

Türkiye'nin en özel lezzetlerinden olan mantı, farklı yörelere ait tariflerle karşımıza çıkıyor. En lezzetlisi nasıl yapılır? diyenler için ünlü şeflerin püf noktalarıyla birlikte mantı tarifini ele aldık. İşte 7'den 70'e herkesin afiyetle yiyebileceği mantı tarifi.

Farklı mutfaklarda karşımıza çıkan mantı tarifi, bölge bölge farklılık göstermektedir. Mantı yapımı ise uğraş ister. Lezzetli bir mantı hazırlamak istiyorsanız bu püf noktalarını mutlaka bir yere not edin. İşinize çok yarayacak!

MALZEMELER

Yarım kilo un
250 gram kıyma
3 adet yumurta
1 su bardağı su
1 adet soğan
6 dal maydanoz
1 çorba kaşığı tereyağı
Yarım çorba kaşığı salça
Tuz

YAPILIŞI

  • Mantının yapımına önce hamurdan başlıyoruz.
  • Yarım kilogram unun üçte birini, 3 adet yumurta ve tuzu bir kapta bir araya getirin ve elinizle yoğurun.
  • Hamur kulak memesi kıvamına gelene kadar un ekleyerek yoğurun.
  • Hamur istenilen kıvama gelince 5 dakika dinlenmeye bırakın.
  • Bu sırada mantının iç malzemesini yapabilirisiniz.
  • Hamurumuz dinlenirken iç malzemeyi hazırlayalım.
  • Bunun için 1 tane soğan ve 6 dal maydanozu mümkün olduğu kadar ince kıyın.
  • Bir kaba kıydığınız maydanoz ile soğanı, 250 gram kıymayı ekleyin ve damak tadınıza göre tuz ilave edip karıştırın.
  • Dinlenen hamurdan yumurta iriliğinde parçalar koparıp top haline getirin.
  • Ardından düz bir yüzeyi unlayın ve her bir topu merdane kullanarak açın.
  • Serptiğiniz un hamurun yapışmasına engel olacaktır.
  • Mantı kapama işlemine geçmek için açtığınız hamurdan küçük kareler kesin.
  • Hazırladığınız kıymalı içini kestiğiniz her bir kare parçaya eşit bir şekilde koyun.
  • Kare parçaları köşelerinden bir noktada birleştirerek bohça şeklinde kapatın.
  • İsterseniz kareleri karşılıklı iki köşeden birleştirip üçgen / muska şeklinde de kapatabilirsiniz.

  • Piyasada mantıyı farklı şekillerde kapatan aletler de bulunmaktadır.

  • DİKKAT: Mantının belki de en önemli kısmı kapama aşamasıdır. Mantıları kapatırken açıklık kalmamasına dikkat etmeniz gerekir. Yoksa kaynatmak için suya attığınızda iç malzeme suya karışır.

  • Varsa derin ve geniş bir tencereye, yarısını geçecek kadar su koyun ve kaynayın.
  • Su kaynayınca mantıları içine atın. 5 dakika kadar ağır ağır karıştırarak mantıları haşlayın.
  • Haşlanan mantıları kevgir yardımı ile alıp servis yapacağınız kaba koyun.
  • Mantıları bu şekilde pişirdikten sonra servis edebilirsiniz.
  • Tabakları siz hazırlayacaksanız mantıları tabaklara bölüştürdükten sonra üzerine önceden çırptığınız yoğurttan dökün.
  • Yoğurda sarımsak da rendeleyebilirsiniz.
  • Kim nasıl istiyorsa öyle yesin derseniz sofraya biri sarmısaklı bir sade olmak üzere 2 kasede yoğurt koyabilirsiniz.
  • Yoğurt dışında pul biber ile tereyağı eritip sos olarak mantıya dökerseniz, hem mantınız ekstra lezzet hem de güzel bir görünüm kazanır.
    Salçalı sosu da hazırlayıp afiyetle tüketebilirsiniz.

MANTI YAPIMI PÜF NOKTALARI

  • Hamuru dilediğiniz kıvamda yakalayabilmeniz için taze un seçmeniz gerekir. Hamurun topaklanmaması için sertleşene kadar yoğurabilirsiniz.

  • Dinlenen hamur bezelerini nemli bir beze aktararak kurumasını önleyebilirsiniz.

  • Soğanlar bıçakla ince ince kesilmeli! Rendelediğiniz taktirde, suyunu mantıya salarak tadını bozar. Harcın kuru olmasına dikkat etmeniz gerekir.

  • Mantı suyuna et ya da tavuk suyu ekleyerek lezzetini katbekat artırabilirsiniz.

  • Ağzı açık tencereye çok fazla mantı koymadan yüksek ateşe koyabilirsiniz. Ayrıca, haşlama suyuna yağ koymanız olası yapışmaların önüne geçer.
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