Ünlü şef sırrını verdi: Biberli lor turşusu yapımı

Hem rengi hem de lezzetiyle sofraları süsleyen lor turşusu, ekşi tadıyla harika bir atıştırmalık. Genelde hazır olarak aldığımız lor turşusunu sağlıklı bir şekilde, usta şeflerin tarifi ile hazırladık.
1,5 kilo kırmızı tombul biber
750 gram lor peyniri
Bir avuç ince ince kıyılmış maydanoz ve dereotu
Sosu için:
2 yemek kaşığı karabiber
2 yemek kaşığı kişniş tohumu
8 adet defne yaprağı
3-5 dal taze biberiye ve kekik
1-1,5 su bardağı zeytinyağı
7 diş sarımsak
2,5 yemek kaşığı tuz
Biberleri yıkayıp kurulayın. Ardından biberlerin kapaklarını çıkarıp tohumlarını temizleyin. Geniş bir kabın içine lor peynirini, tuzu, 4 yemek kaşığı zeytinyağını ilave edip karıştırın. Dereotu ve maydanozları da ekleyip buzdolabında bir süre bekletin.
Temizlediğiniz biberleri 5 dakika sıcak suda haşlayın. Haşlama suyundan alır almaz buzlu su içinde bekletin ki rengi değişmesin.
Buzlu sudan çıkardığınız biberlerin içini hazırladığınız karışımla doldurun. Kavanozların kenarlarına önce kekik ve biberiye yaprakları sonra biberleri dizin.
Ardından, tuzu kavanozlara pay edip sarımsak, defne yaprağı, kişniş tohumu ve sirke ekleyin. Son adım, zeytinyağını kavanozlara koyup kapaklarını sıkı bir şekilde kapatarak buzdolabına kaldırmaktan oluşur. 10 gün buzdolabında beklettikten sonra tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.
Turşuyu yaparken tuz koymayı kesinlikle ihmal etmeyin. Biberlerin tazeliğini korumak için küçük kavanozlara kurmanız tavsiye ediliyor.
Biberleri kavanozlara sıkı sıkı dizmeniz peynirlerin dağılmasını önler. Biberlerin lezzetini ikiye katlamak için taze baharatlar kullanın.
Kapak ile son sırada bulunan biberler arasında iki parmak boşluk bırakarak içerideki hava akımının rahat hareket etmesini sağlayabilirsiniz.
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