Ünlü şef sırrını verdi: Biberli lor turşusu yapımı

Hem rengi hem de lezzetiyle sofraları süsleyen lor turşusu, ekşi tadıyla harika bir atıştırmalık. Genelde hazır olarak aldığımız lor turşusunu sağlıklı bir şekilde, usta şeflerin tarifi ile hazırladık.

LOR TURŞUSU İÇİN MALZEMELER

1,5 kilo kırmızı tombul biber

750 gram lor peyniri

Bir avuç ince ince kıyılmış maydanoz ve dereotu

Sosu için:

2 yemek kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı kişniş tohumu

8 adet defne yaprağı

3-5 dal taze biberiye ve kekik

1-1,5 su bardağı zeytinyağı

7 diş sarımsak

2,5 yemek kaşığı tuz

LOR TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Biberleri yıkayıp kurulayın. Ardından biberlerin kapaklarını çıkarıp tohumlarını temizleyin. Geniş bir kabın içine lor peynirini, tuzu, 4 yemek kaşığı zeytinyağını ilave edip karıştırın. Dereotu ve maydanozları da ekleyip buzdolabında bir süre bekletin.

Temizlediğiniz biberleri 5 dakika sıcak suda haşlayın. Haşlama suyundan alır almaz buzlu su içinde bekletin ki rengi değişmesin.

Buzlu sudan çıkardığınız biberlerin içini hazırladığınız karışımla doldurun. Kavanozların kenarlarına önce kekik ve biberiye yaprakları sonra biberleri dizin.