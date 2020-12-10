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Ünlü şef sırrını verdi: Biberli lor turşusu yapımı

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 10.12.2020 10:30 | Son Güncelleme:
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Ünlü şef sırrını verdi: Biberli lor turşusu yapımı

Turşuseverler için harika bir tarifimiz var! Biberli lor turşusu hem yemeklerin yanına iyi bir yancı hem de enfes bir meze çeşidi oluyor. İşte püf noktalarıyla beraber lor turşusu tarifi.

Hem rengi hem de lezzetiyle sofraları süsleyen lor turşusu, ekşi tadıyla harika bir atıştırmalık. Genelde hazır olarak aldığımız lor turşusunu sağlıklı bir şekilde, usta şeflerin tarifi ile hazırladık.

LOR TURŞUSU İÇİN MALZEMELER

1,5 kilo kırmızı tombul biber
750 gram lor peyniri
Bir avuç ince ince kıyılmış maydanoz ve dereotu

Sosu için:
2 yemek kaşığı karabiber
2 yemek kaşığı kişniş tohumu
8 adet defne yaprağı
3-5 dal taze biberiye ve kekik
1-1,5 su bardağı zeytinyağı
7 diş sarımsak
2,5 yemek kaşığı tuz

LOR TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Biberleri yıkayıp kurulayın. Ardından biberlerin kapaklarını çıkarıp tohumlarını temizleyin. Geniş bir kabın içine lor peynirini, tuzu, 4 yemek kaşığı zeytinyağını ilave edip karıştırın. Dereotu ve maydanozları da ekleyip buzdolabında bir süre bekletin.

Temizlediğiniz biberleri 5 dakika sıcak suda haşlayın. Haşlama suyundan alır almaz buzlu su içinde bekletin ki rengi değişmesin.

Buzlu sudan çıkardığınız biberlerin içini hazırladığınız karışımla doldurun. Kavanozların kenarlarına önce kekik ve biberiye yaprakları sonra biberleri dizin.

Ardından, tuzu kavanozlara pay edip sarımsak, defne yaprağı, kişniş tohumu ve sirke ekleyin. Son adım, zeytinyağını kavanozlara koyup kapaklarını sıkı bir şekilde kapatarak buzdolabına kaldırmaktan oluşur. 10 gün buzdolabında beklettikten sonra tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.

PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Turşuyu yaparken tuz koymayı kesinlikle ihmal etmeyin. Biberlerin tazeliğini korumak için küçük kavanozlara kurmanız tavsiye ediliyor.

Biberleri kavanozlara sıkı sıkı dizmeniz peynirlerin dağılmasını önler. Biberlerin lezzetini ikiye katlamak için taze baharatlar kullanın.

Kapak ile son sırada bulunan biberler arasında iki parmak boşluk bırakarak içerideki hava akımının rahat hareket etmesini sağlayabilirsiniz.

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