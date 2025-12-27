Mynet Trend

Ünlü şirket milyonlarca avroluk indirimi iade etti!

Fransa'da hükümet tarafından yapılan 4,3 milyon avroluk vergi indirimi araç lastiği üreticisi Michelin tarafından 'bağış' olarak iade edildi.

Fransız araç lastiği üreticisi Michelin'in, 4,3 milyon avroluk vergi indirimini Fransa devletine "bağış" şeklinde iade ettiği öğrenildi.

Ünlü şirket milyonlarca avroluk indirimi iade etti! 1

Fransa'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Michelin firmasından Ekonomi Bakanlığına 11 Aralık'ta yapılan 4,3 milyon avro değerindeki bağış kabul edildi. Ulusal basındaki haberlere göre bu meblağ, Michelin'in Vendee vilayetine bağlı Roche-sur-Yon kentindeki fabrikasına yatırım yapması karşılığında hak kazandığı vergi indirimine tekabül ediyor.

Ünlü şirket milyonlarca avroluk indirimi iade etti! 2

600 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILMIŞTI

Michelin ise söz konusu fabrikanın kapatılması nedeniyle "sorumluluk bilinciyle" devletten vergi indirimi olarak aldığı meblağı iade ettiğini açıkladı. Roche-sur-Yon'daki fabrika, Avrupa'daki otomobil sektöründeki kriz bağlamında 2020'de kapatılırken, yaklaşık 600 kişi işten çıkarılmıştı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

