Ünlü spor spikeri Ercan Taner Asistanaliz'de

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 31.01.2019 08:37 | Son Güncelleme

Beın Sports ile yollarını ayırdığını açıklayan ünlü spiker Ercan Taner, AsistAnaliz'e transfer oldu.

Ünlü spor spikeri Ercan Taner Asistanaliz'de

Anlattığı maçlarla birçok futbolseverin beğenisini kazanan Ercan Taner, kariyerine AsistAnaliz.com, radyo ve youtube kanalında devam edecek. Tecrübeli spiker de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tarihte unutulmayan anlara yenilerini eklemek için, bende AsistAnaliz'deyim" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ercan Taner AsistAnaliz Bein Sports

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