Ünlü spor spikeri Ercan Taner Asistanaliz'de

Anlattığı maçlarla birçok futbolseverin beğenisini kazanan Ercan Taner, kariyerine AsistAnaliz.com, radyo ve youtube kanalında devam edecek. Tecrübeli spiker de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tarihte unutulmayan anlara yenilerini eklemek için, bende AsistAnaliz'deyim" dedi.
(DHA)
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