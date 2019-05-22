Ünlü sporcu uçakta görüp vurulduğu kadını arıyor

Amerikan futbolu takımı Baltimore Ravens'in oyuncusu Hayden Hurst, uçakta görüp hoşlandığı esmer kadını bulmak için Twitter üzerinden duyuru yaptı.
Hurst, ABD'de Jacksonville-Baltimore seferini yapan uçaktayken gördüğü “göz kamaştırıcı uzun boylu esmer güzeline” yetişip telefon numarasını veremeden kadının gözden kaybolduğunu söyledi.
Daha sonra Twitter'dan paylaşımda bulunan 25 yaşındaki Hurst şöyle yazdı:
“Baltimore’a giden uçakta gördüğüm göz kamaştırıcı uzun boylu esmer güzeline. Çok hızlı yürüyorsun ve seni yakalayamadım ama umarım Twitter hesabın vardır #theonethatgotaway (#gözdenkaybolan).”
Pazar günü yaptığı ve yaklaşık 4 bin beğeni alan paylaşımın ardından Hurst’ün takım arkadaşları ve diğer kişiler sporcuyu desteklediğini belirtti.
Hurst’ün takım arkadaşı Nick Fitzgerald Twitter paylaşımının altına, “Şutörler şut atar. Saygı duyuyorum” yazarken, bir diğer takım arkadaşı Mark Andrews da, “Cesaretini takdir ediyorum” diye ekledi.
Hurst, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranı tarafından durdurulduğu için hoşlandığı kadına yetişemediğini de paylaşımına ekledi.
Sporcuyu durduran kişinin kendisi olduğunu iddia eden bir adam, Hurst ile havaalanında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Benim hatam Hayden, seni hayal kırıklığına uğrattım. Ama yine de pişman değilim” diye yazdı.
Hurst’ün hoşlandığı kadının kim olduğu henüz bilinmiyor.
Öte yandan sporcunun kadın hayranları Hurst’ün paylaşımın altına yaptıkları yorumlarda, “Ben değildim ama gönüllüyüm”, “Ben uzun boylu ve esmer değilim ama uzun boylu ve sarışınım. Baltimore’luymuş gibi davranabilirim” gibi ifadeler yazdı.
Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat
Meteoroloji duyurdu: Bugünden itibaren...
Ankara'da 'çinçilla' katliamı! Bakanlıktan açıklama geldi
Sivas'taki gizemli kayaların sırrı çözülüyor
Akne ve leke tedavisinde ‘ışık terapi’ yöntemi
Sertleşme sorunu damar hastalığının habercisi olabilir
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Okuyucu Yorumları 0 yorum