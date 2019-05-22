Ünlü sporcu uçakta görüp vurulduğu kadını arıyor

Hurst, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranı tarafından durdurulduğu için hoşlandığı kadına yetişemediğini de paylaşımına ekledi.

Hurst’ün takım arkadaşı Nick Fitzgerald Twitter paylaşımının altına, “Şutörler şut atar. Saygı duyuyorum” yazarken, bir diğer takım arkadaşı Mark Andrews da, “Cesaretini takdir ediyorum” diye ekledi.

Pazar günü yaptığı ve yaklaşık 4 bin beğeni alan paylaşımın ardından Hurst’ün takım arkadaşları ve diğer kişiler sporcuyu desteklediğini belirtti.

“Baltimore’a giden uçakta gördüğüm göz kamaştırıcı uzun boylu esmer güzeline. Çok hızlı yürüyorsun ve seni yakalayamadım ama umarım Twitter hesabın vardır #theonethatgotaway (#gözdenkaybolan).”

Sporcuyu durduran kişinin kendisi olduğunu iddia eden bir adam, Hurst ile havaalanında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Benim hatam Hayden, seni hayal kırıklığına uğrattım. Ama yine de pişman değilim” diye yazdı.

Hurst’ün hoşlandığı kadının kim olduğu henüz bilinmiyor.

Öte yandan sporcunun kadın hayranları Hurst’ün paylaşımın altına yaptıkları yorumlarda, “Ben değildim ama gönüllüyüm”, “Ben uzun boylu ve esmer değilim ama uzun boylu ve sarışınım. Baltimore’luymuş gibi davranabilirim” gibi ifadeler yazdı.

