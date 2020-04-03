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Ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 15:24 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle tedavi gören ünlü sunucu Burak Akkul’un yoğun bakımda tedavisine devam ettiği öğrenildi. Akkul’un kayınbiraderi Hüseyin Arslan, haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurarak, “şimdilik durum umut verici ama stabil” dedi.

Ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Televizyonda hazırlayıp sunduğu ‘Çok Gezenti’ programıyla bilinen ünlü sunucu Burak Akkul ile eşi Seda Akkul, bir süre önce korona virüs nedeniyle tedavi altına alınmışlardı. Yoğun bakımda tedavisi süren Burak Akkul’un sağlık durumu ile bilgili bilgileri, Seda Akkul’un ağabeyi Hüseyin Arslan sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

'SABIRLA BEKLİYORUZ'

Arslan yaptığı paylaşımda, “Burak Akkul’un tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdan, - inanıyoruz, umuyoruz çok yakında - çıktığı zaman mutlaka size haber verecek Seda Akkul. Ancak o zamana kadar yazılabilecek her şey tekrardan ibaret. Sizin gibi, artık aileden herkes gibi biz de sabırla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

'UMUT VERİCİ AMA STABİL'

Ayrıca yaptığı başka bir paylaşımda Burak Akkul’un sağlık durumu hakkında bilgi veren Arslan, “Durumda anlatılabilir büyük değişiklikler olmadıkça buraya bir şey yazmak çok anlamlı gelmiyor. Ama bu kadar soran ve merak eden için; şimdilik durum umut verici ama stabil. Tüm iyi dilekleriniz için sağ olun” dedi.

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Burak Akkul, son durumu,

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