Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen dolandırıcıların hedefi oldu! Tam tamına 450 bin lirasını kaptırdı! 10 yıl hapis istemi...

Telefon dolandırıcılarının hedefindeki isim bu kez ünlü sunucu Cansu Canan Özgen oldu. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında, Mustafa A. isimli bir kişi banka numarasına benzeyen bir hat ile ünlü ismi aradı.

Arayan kişi kendisini banka görevlisi olarak tanıttı ve ünlü sunucuyu buna ikna etti. Şüpheli kişi, özel banka bilgilerine eriştiği sunucunun hesabından tam tamına 450 bin TL başka hesaba transfer etti.

Sabah Gazetesi'nden Armağan Yılmaz'ın haberine göre; bu durumu hemen fark eden ve dolandırıldığını anlayan Cansu Canan Özgen önce banka ile iletişime geçerek durumu bildirdi ve sonrasında soluğu savcılıkta aldı.

DOLANDIRICI YAKALANIP TUTUKLANDI

Ünlü sunucu savcılığa verdiği ifade de, kişilik haklarına yönelik saldırı düzenlendiği maddi ve manevi zarara uğratıldığını söyledi. Suçluların tespit edilip zararının giderilmesini talep ederek şikayetçi olduğunu dile getirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrası şüpheli Mustafa A. ekipler tarafından tespit edildikten sonra kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından cezaevine gönderildi.

10 YIL HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli kişi hakkında 'Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.