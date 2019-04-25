Ünlü sunucu Dilay Korkmaz fanatik Beşiktaşlı çıktı!

Dilay Korkmaz ayrıca instagram paylaşımları ile de dikkat çekiyor. Güzel sunucunun paylaşımları binlerce beğeni alıyor.

Oyunculuk kariyerine de sahip olan Korkmaz, 2017 yılında çekimleri tamamlanan "Karımı Gördünüz mü?" isimli sinema filminde oynamıştır.