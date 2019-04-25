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Ünlü sunucu Dilay Korkmaz fanatik Beşiktaşlı çıktı!

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 25.04.2019 08:22 | Son Güncelleme

Kanal D'de sunduğu magazin programı ile dikkat çeken güzel sunucu Dilay Korkmaz fanatik çıktı.

Kanal D'nin magazin sunucusu Dilay Korkmaz güzelliği ile dikkat çekiyor.

Hangi takımı tutuyor?

Korkmaz aynı zamanda iyi bir Beşiktaş taraftarı olduğunu saklamıyor.

Korkmaz aynı zamanda iyi bir Beşiktaş taraftarı olduğunu saklamıyor.

Vodafone Park'a sık sık maç izlemeye giden Korkmaz bu anları sosyal medya hesabından da paylaşıyor.

Vodafone Park'a sık sık maç izlemeye giden Korkmaz bu anları sosyal medya hesabından da paylaşıyor.

Dilay Korkmaz ayrıca instagram paylaşımları ile de dikkat çekiyor. Güzel sunucunun paylaşımları binlerce beğeni alıyor.

Dilay Korkmaz ayrıca instagram paylaşımları ile de dikkat çekiyor. Güzel sunucunun paylaşımları binlerce beğeni alıyor.

Korkmaz, 65. Gilette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül törenine katıldığı pembe elbise ile dikkat çekmişti.

Korkmaz, 65. Gilette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül törenine katıldığı pembe elbise ile dikkat çekmişti.

DİLAY KORKMAZ KİMDİR?

DİLAY KORKMAZ KİMDİR?

1990 yılında Ankara'da dünyaya gelen Dilay Korkmaz, Gazi Üniversitesi Muhasebe bölümü mezunudur. 2010 yılında Miss Turkey'e katılan güzel isim, bu yarışmadan 4. olarak ayrılmıştır.

1990 yılında Ankara'da dünyaya gelen Dilay Korkmaz, Gazi Üniversitesi Muhasebe bölümü mezunudur. 2010 yılında Miss Turkey'e katılan güzel isim, bu yarışmadan 4. olarak ayrılmıştır.

Güzellik yarışması çıtasını yükselten Dilay Korkmaz, Çin'de Miss İnternational yarışmasına katılmış ve orada 80 aday arasından ilk 15'e girerek dikkatleri üzerine toplamıştır.

Güzellik yarışması çıtasını yükselten Dilay Korkmaz, Çin'de Miss İnternational yarışmasına katılmış ve orada 80 aday arasından ilk 15'e girerek dikkatleri üzerine toplamıştır.

Oyunculuk kariyerine de sahip olan Korkmaz, 2017 yılında çekimleri tamamlanan "Karımı Gördünüz mü?" isimli sinema filminde oynamıştır.

Oyunculuk kariyerine de sahip olan Korkmaz, 2017 yılında çekimleri tamamlanan "Karımı Gördünüz mü?" isimli sinema filminde oynamıştır.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde diksiyon dersleri aldıktan sonra, bir başka kurumda spikerlik ve sunuculuk eğitimi alarak kariyerini desteklemiştir.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde diksiyon dersleri aldıktan sonra, bir başka kurumda spikerlik ve sunuculuk eğitimi alarak kariyerini desteklemiştir.

Dilay Korkmaz bir röportajda Türkiye’nin en güzel kadınlarını, annesi ve Çağla Şikel, dünyanın en güzel kadını olarak ise Alessandra Ambrosio olarak gördüğünü dile getirmişti.

Dilay Korkmaz bir röportajda Türkiye’nin en güzel kadınlarını, annesi ve Çağla Şikel, dünyanın en güzel kadını olarak ise Alessandra Ambrosio olarak gördüğünü dile getirmişti.
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Dilay Korkmaz Beşiktaş spor toto süper lig kanal d
 

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