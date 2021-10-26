Ünlü sunucu Ebru Akel’in oğlu Eren büyüdü! İşte son hali…

Sunucu Ebru Akel ve Ethem Sancak’ın oğlu Özer Sancak, 30 Ağustos 2012 yılında görkemli bir düğünle dünya evine girdi. 12 Temmuz 2013 yılında ise oğulları Eren Sancak dünyaya geldi.

Aile, oğullarının görüntülerini çok fazla basında paylaşmamaya özen gösteriyor. Fakat 2019 yaz aylarında çekilen ve Ebru Akel’in başrol oynadığı çocuk filmi “Konuşan Hayvanlar” filminde bir sürpriz yaptılar.

Ebru Akel, oğlu Eren ile kamera karşısına geçti. 6 yaşındaki Eren’le sahne çeken Ebru Akel, “Hayatımın en mutlu sahnesini çektim” ifadesini kullanmıştı.

O dönemden beri görüntülerine ulaşılamayan Eren Sancak’la ilgili görüntüler, ara ara annesi Ebru Akel tarafından paylaşılıyor.



