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  4. Ünlü sunucu Ebru Akel’in oğlu Eren büyüdü! İşte son hali…

Ünlü sunucu Ebru Akel’in oğlu Eren büyüdü! İşte son hali…

26.10.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunucu ve oyuncu Ebru Akel 8 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti. Oğlu Eren’in velayeti ise anne Ebru Akel’e verilmişti. Ünlü sunu Ebru Akel de oğlunu olabildiğince gözlerden uzak büyütmeye çalışıyor…

Ünlü sunucu Ebru Akel’in oğlu Eren büyüdü! İşte son hali…

Sunucu Ebru Akel ve Ethem Sancak’ın oğlu Özer Sancak, 30 Ağustos 2012 yılında görkemli bir düğünle dünya evine girdi. 12 Temmuz 2013 yılında ise oğulları Eren Sancak dünyaya geldi.

Ünlü sunucu Ebru Akel’in oğlu Eren büyüdü! İşte son hali…

Aile, oğullarının görüntülerini çok fazla basında paylaşmamaya özen gösteriyor. Fakat 2019 yaz aylarında çekilen ve Ebru Akel’in başrol oynadığı çocuk filmi “Konuşan Hayvanlar” filminde bir sürpriz yaptılar.

Ünlü sunucu Ebru Akel’in oğlu Eren büyüdü! İşte son hali…

Ebru Akel, oğlu Eren ile kamera karşısına geçti. 6 yaşındaki Eren’le sahne çeken Ebru Akel, “Hayatımın en mutlu sahnesini çektim” ifadesini kullanmıştı.

Ünlü sunucu Ebru Akel’in oğlu Eren büyüdü! İşte son hali…

O dönemden beri görüntülerine ulaşılamayan Eren Sancak’la ilgili görüntüler, ara ara annesi Ebru Akel tarafından paylaşılıyor.

Ünlü sunucu Ebru Akel’in oğlu Eren büyüdü! İşte son hali…

Ünlü sunucu Ebru Akel’in oğlu Eren büyüdü! İşte son hali…

Ünlü sunucu Ebru Akel’in oğlu Eren büyüdü! İşte son hali…

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Akel
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