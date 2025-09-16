Ünlü sunucu Ellen DeGeneres'in büyüleyen evi! Satış fiyatı dudak uçuklattı: Sebebi ise...

ABD'li ünlü sunucu Ellen DeGeneres ve eşi Portia de Rossi, geçtiğimiz yıl İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde, Cotswolds’ta yer alan Kitesbridge Farm adlı 43 dönümlük taş çiftlik evini satın almıştı. Bu ev için ödedikleri tutar ise 15 milyon sterlin.

Ancak, sadece bir yıl sonra, çift evi satışa çıkardı. Üstelik bu kez fiyat 22,5 milyon sterlin (1 milyar 268 milyon) olarak belirlendi. Aradaki 7,5 milyon sterlinlik farkın büyük bölümünün, yapılan yenilemelere harcanan parayı yansıttığı belirtiliyor. Ellen, evin iç tasarımı için yaklaşık 9 milyon dolar (6,6 milyon sterlin) harcadığını söylüyor.

“AT İÇİN AHIR YOKTU”

Peki neden sattılar? Ellen’a göre, evde eksik olan tek şey atlar için uygun bir ahır alanıydı. Portia’nın atlardan vazgeçemeyeceğini söyleyen Ellen, bu yüzden başka bir eve geçtiklerini belirtti.

SEL İDDİALARINI REDDETTİ

Kasım ayında yaşanan Storm Bert fırtınasında evin çevresindeki dere taşmış, su baskınları olmuştu. Bazı haberlerde evin selden zarar gördüğü ileri sürülse de Ellen bu iddiaları sosyal medyada yalanladı.