Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Ünlü sunucu Ellen DeGeneres'in büyüleyen evi! Satış fiyatı dudak uçuklattı: Sebebi ise...

ABD’li sunucu Ellen DeGeneres ve eşi Portia de Rossi, İngiltere’de aldıkları lüks taş çiftlik evini sadece bir yıl sonra satılığa çıkardı. Çiftlikte atlar için ahır olmadığı gerekçesiyle evi satışa çıkaran çift, 15 milyon sterline aldıkları evi şimdi 22,5 milyon sterline (yaklaşık 1,3 milyar TL) elden çıkarmak istiyor.

Ünlü sunucu Ellen DeGeneres'in büyüleyen evi! Satış fiyatı dudak uçuklattı: Sebebi ise...
Çiğdem Sevinç

ABD'li ünlü sunucu Ellen DeGeneres ve eşi Portia de Rossi, geçtiğimiz yıl İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde, Cotswolds’ta yer alan Kitesbridge Farm adlı 43 dönümlük taş çiftlik evini satın almıştı. Bu ev için ödedikleri tutar ise 15 milyon sterlin.

Ünlü sunucu Ellen DeGeneres in büyüleyen evi! Satış fiyatı dudak uçuklattı: Sebebi ise... 1

Ancak, sadece bir yıl sonra, çift evi satışa çıkardı. Üstelik bu kez fiyat 22,5 milyon sterlin (1 milyar 268 milyon) olarak belirlendi. Aradaki 7,5 milyon sterlinlik farkın büyük bölümünün, yapılan yenilemelere harcanan parayı yansıttığı belirtiliyor. Ellen, evin iç tasarımı için yaklaşık 9 milyon dolar (6,6 milyon sterlin) harcadığını söylüyor.

Ünlü sunucu Ellen DeGeneres in büyüleyen evi! Satış fiyatı dudak uçuklattı: Sebebi ise... 2

“AT İÇİN AHIR YOKTU”

Peki neden sattılar? Ellen’a göre, evde eksik olan tek şey atlar için uygun bir ahır alanıydı. Portia’nın atlardan vazgeçemeyeceğini söyleyen Ellen, bu yüzden başka bir eve geçtiklerini belirtti.

Ünlü sunucu Ellen DeGeneres in büyüleyen evi! Satış fiyatı dudak uçuklattı: Sebebi ise... 3

SEL İDDİALARINI REDDETTİ

Kasım ayında yaşanan Storm Bert fırtınasında evin çevresindeki dere taşmış, su baskınları olmuştu. Bazı haberlerde evin selden zarar gördüğü ileri sürülse de Ellen bu iddiaları sosyal medyada yalanladı.

Ünlü sunucu Ellen DeGeneres in büyüleyen evi! Satış fiyatı dudak uçuklattı: Sebebi ise... 4

Ünlü sunucu Ellen DeGeneres in büyüleyen evi! Satış fiyatı dudak uçuklattı: Sebebi ise... 5

Ünlü sunucu Ellen DeGeneres in büyüleyen evi! Satış fiyatı dudak uçuklattı: Sebebi ise... 6

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2400 yıllık sura yapılanlar isyan ettirdi! 2400 yıllık sura yapılanlar isyan ettirdi!
O ülkede 'yayıncı' krizi! 'Solcu'larla gizli görüşme ortaya çıktı! O ülkede 'yayıncı' krizi! 'Solcu'larla gizli görüşme ortaya çıktı!

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Ellen DeGeneres ev fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.