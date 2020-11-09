Ünlü sunucu Emma Willis dekoltesiyle dikkat çekti! 'Üstünü ört'

44 yaşındaki İngiliz televizyon yıldızı Emma Willis, The Voice UK programına kıyafetiyle damga vurdu. Sütyen giymek yerine dantelli bir büstiyer giyen Emma Willis beğeni topladı.

Emma Willis programda konuştuğu sırada aniden hareket edince ceketini ön tarafı yana doğru açıldı. Ünlü sunucunun göğüslerinin büyük bir bölümü kameralara takıldı.

Bu görüntü sonrası ünlü sunucuya hayranlarından yorum yağdı. Bazı hayranları "Emma Willis bu gece olağanüstü görünüyor" yorumunu yaparken bazı hayranları ise "Emma, üstünü ört" yorumunda bulundular.

Bir hayranı ise "Kimse beni Emma'nın 44 yaşında olduğuna ikna edemez en fazla 25 yaşındadır" dedi.

