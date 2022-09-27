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Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'ndan göğüs dekolteli dans videosu! Arabanın içinden paylaştı: "Pozitif basalım bünyeye"

27.09.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Sarıoğlu son olarak geçtiğimiz aylarda takipçilerinden gelen ilginç istekleri paylaşmıştı. Günlük yaşamından kesitler paylaşmaya devam eden ünlü isim bu kez göğüs dekolteli dans videosunu takipçileriyle paylaştı.

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'ndan göğüs dekolteli dans videosu! Arabanın içinden paylaştı: "Pozitif basalım bünyeye"

Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz dönemde külotlu çoraplarını bir izleyicisine hediye etme kararı alan isim, 34. yaşı için paylaştığı kalça dansı videosuyla takipçilerinden çokça yorum ve beğeni almıştı.

HANDE SARIOĞLU'DAN DEKOLTELİ DANS VİDEOSU!

Geçtiğimiz günlerde kalça dansı yaptığı görüntüleri takipçileriyle paylaşan ünlü spiker, bu kez aracının içinde çekildiği dans videosunu paylaştı.

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Son olarak bir lansmana katılan ve Birce Akalay ile bir araya gelen isim, aracın içinde dans ettiği anları "Enerjim geliyor mu? Pozitif basalım bünyeye" notuyla paylaştı..

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İşte Hande Sarıoğlu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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