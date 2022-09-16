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Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun derin göğüs dekolteli paylaşımı büyüledi! "Sakin ol şampiyon, evdeyim"

16.09.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Sarıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü spiker YouTube'da yaptığı programıyla çokça konuşulurken, geçtiğimiz aylarda takipçilerinden gelen ilginç istekleri paylaşarak şaşırtmıştı. Günlük hayatından kesitler paylaşmayı sürdüren Sarıoğlu bu kez Çırağan Sarayı'ndan paylaşım yaptı.

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun derin göğüs dekolteli paylaşımı büyüledi! "Sakin ol şampiyon, evdeyim"

Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, YouTube kanalında yaptığı programlarla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz dönemde programında külotlu çorabına maçlardan daha çok ilgi olan Sarıoğlu, çoraplarını bir izleyicisine hediye etme kararı almış ve herkesi şaşırtmıştı. Sosyal medyada atkifliğine devam eden isimden yeni paylaşım geldi.

HANDE SARIOĞLU'NUN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUNA BEĞENİ YAĞDI!

Çırağan Sarayı'nda çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan ünlü spiker, paylaşımına "Sakin ol şampiyon, evdeyim" notunu ekledi.

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Takipçilerinden paylaşıma binlerce beğeni gelirken, bazı takipçiler Sarıoğlu'na "Maşallah", "Kraliçe" gibi yorumlarda bulundu.

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Bir takipçinin ise "Çırağan bile senin kadar ışık saçmıyor" yorumunda bulunması dikkat çekti.

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İşte Hande Sarıoğlu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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