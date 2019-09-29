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Ünlü sunucu Sol Perez öyle bir şort giydi ki...

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 16:36 | Son Güncelleme

Arjantin'in hava durumu sunucusu Sol Perez'i, gittiği spor salonunda spor yaptıktan sonra, ten rengi şortuyla arkası dönük ip atlayınca takipçileri sunucuyu çıplak zannetti.

Ünlü sunucu Sol Perez öyle bir şort giydi ki...

Arjantin'in hava durumu sunucusu Sol Perez yine yaptı yapacağını... Sol, son paylaştığı videoda, arkası dönük bir şekilde ip atlıyor. Videoyu gören takipçileri giydiği kısa şortun vücut rengine olan uyumundan dolayı çıplak ip atladığını sandılar.

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"İLK BAKIŞTA ÇIPLAK ZANNETTİK"

Sol'un çıplak bir şekilde ip atladığını sanan takipçileri kısa süre içinde videoya 900.000 etkileşimde bulundular. Çoğu takipçi, kendisine "İlk bakışta çıplak olduğunuzu sandım. Dikkatli bakınca şort giydiğinizi fark ettim gibi" yorumlarda bulundu.

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