Ünlü sunucudan şaşırtan itiraf! Programa konuk olan ünlü ismin sorduğu iğrenç soruyu açıkladı

THE One Show sunucusu Angela Scanlon, programa konuk olan ünlü bir kişinin, canlı yayına çıkmadan hemen önce kendisine iğrenç bir yorumda bulunduğunu açıkladı. Where There's A Will, There's a Wake adlı podcast'te konuşan eski Strictly Come Dancing yarışmacısı erkek yıldızın adını vermedi.

Ünlü sunucu, "Bir gün canlı performans sergiliyordum ve kayda başlamadan önce, ben ve bir erkek sunucu vardık, ayrıca çok çok tanınmış bir erkek konuk da vardı. Karşımda oturuyordu. Onu kollarımı açarak karşıladım, oturdum ve yapmam gerekeni yaptım, ki bu benim görevimdi, muhtemelen o da bunu yapmak için oradaydı. Neyse, canlı yayına başlamadan hemen önce bana döndü ve dedi ki - kot pantolon ve blazer ceket giyiyordum, bunun bir önemi yok ama 'Bunların altına külot mu giyiyorsun?' dedi." sözleriyle yaşadığı olayı anlattı.

YAYINDAYKEN İFŞA ETMEK İSTEMİŞ

Angela ne yapacağını bilmediğini ve onunla yüzleşmek yerine, mükemmel bir ev sahibi olarak görevlerini yerine getirdiğini, ancak "patlamaya hazır" olduğunu ve az önce söyledikleri yüzünden onu yayında ifşa etmek istediğini itiraf etti.