Ünlü sunucuya ölüm tehdidi! Hepsi kutudan çıktı: Seksüel imalar, dini ifadeler ve tehditler...

İngiltere’deki Birmingham Kraliyet Mahkemesi, sunucu Myleene Klass’a yıllar boyunca taciz içerikli paketler gönderen 61 yaşındaki Peter Windsor'u suçlu buldu.

TABANCADA İSMİ YAZIYORMUŞ

Windsor, Klass’a posta yoluyla hava tabancası, kelepçe, polis üniforması, yüzük ve vasiyetname hazırlama seti gönderdi. Myleene Klass, mahkemede yaptığı açıklamada, bu paketleri aldığında büyük korku yaşadığını söyledi. “Kutunun içinde adım yazılı bir tabanca vardı. Bu çok net bir tehditti, korkunçtu." dedi.

SEKSÜEL İMALAR, DİNİ İFADELER VE TEHDİTLER...

Klass, ayrıca gönderilen eşyaların içerdiği mesajların tehditkâr ve rahatsız edici olduğunu anlattı: “Silah, kelepçe ve polis üniformasını bir araya getirdiğinizde çok karanlık bir tablo çıkıyor. Seksüel imalar, dini ifadeler ve tehditler vardı.”

Windsor, 2020-2024 yılları arasında Myleene Klass ve radyo programcısı Katie Breathwick’i taciz ettiğini reddetti. Ancak jüri, iki gün süren görüşmenin ardından onu oy birliğiyle Windsor'u suçlu buldu.

Mahkeme, ceza olarak hapis ya da hastane tedavisi seçeneklerini değerlendiriyor.