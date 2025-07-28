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Ünlü tapınakta skandal olaylar zinciri! Zimmete para geçirme, "birden fazla kadınla uygunsuz ilişki” ve “gayri meşru çocuk sahibi olmakla"...

Shaolin Tapınağı'nın başrahibi Shi Yongxin, zimmete para geçirme, çok sayıda kadınla uygunsuz ilişki ve gayrimeşru çocuk sahibi olma suçlamalarıyla soruşturuluyor. Çin Budist Derneği, "ahlâk dışı eylemleri" nedeniyle Shi’nin rahiplik sertifikasını iptal etti. 1.500 yıllık tarihi tapınak en büyük skandallarından biriyle sarsılırken, "CEO keşiş" lakaplı Shi’nin lüks harcamaları ve 300 milyon dolarlık tapınak kompleksi planı da yeniden tartışma konusu oldu.

Ünlü tapınakta skandal olaylar zinciri! Zimmete para geçirme, "birden fazla kadınla uygunsuz ilişki” ve “gayri meşru çocuk sahibi olmakla"...
Çiğdem Sevinç

Dünyaca ünlü Çin'deki 1.500 yıllık Shaolin Tapınağı, tarihinin en büyük skandallarından biriyle gündemde. Tapınağın başrahibi Shi Yongxin, zimmete para geçirme, uygunsuz ilişkiler ve gayrimeşru çocuk sahibi olma suçlamalarıyla birçok kurum tarafından soruşturuluyor.

Soruşturmanın duyurusu doğrudan tapınaktan yapılırken, Çin Budist Derneği de sert bir açıklamayla rahiplik sertifikasının iptal edildiğini ve Shi’nin Budist topluluğunun itibarına ağır zarar verdiğini belirtti.

Ünlü tapınakta skandal olaylar zinciri! Zimmete para geçirme, "birden fazla kadınla uygunsuz ilişki” ve “gayri meşru çocuk sahibi olmakla"... 1

"CEO KEŞİŞ" HAKKINDA SUÇLAMALAR

1999’dan bu yana başrahip olan Shi Yongxin, Shaolin Tapınağı'nı dövüş sanatları ve kültürel miras yoluyla küresel bir markaya dönüştürmüştü. Bu nedenle kendisine "CEO keşiş" lakabı takılmıştı. Ancak bu dönüşümün ardında birçok tartışmalı adım ve lüks harcama iddiası da yer aldı.

Shi’nin liderliğinde tapınak, yurt dışında Shaolin kung fu okulları açtı ve dövüş sanatı gösterileriyle dünya genelinde tanınırlık kazandı. Ancak Shi'nin, bazı şirketlerden ve yerel yöneticilerden lüks arabalar, altın iplikli cüppeler gibi pahalı hediyeler aldığı iddia ediliyor.

Ünlü tapınakta skandal olaylar zinciri! Zimmete para geçirme, "birden fazla kadınla uygunsuz ilişki” ve “gayri meşru çocuk sahibi olmakla"... 2

2015’TE DE BENZER SUÇLAMALARDAN AKLANDI

Shi Yongxin, 2015 yılında da benzer iddialarla gündeme gelmiş, kadınlarla cinsel ilişkileri olduğu ve tapınak fonlarını şahsi harcamalarında kullandığı gerekçesiyle soruşturulmuştu. Ancak o dönem suçlamalardan aklanmıştı. BBC Chinese’e verdiği bir röportajda “Eğer bir sorun olsaydı, çoktan ortaya çıkardı” diyerek kendisini savunmuştu.

Ünlü tapınakta skandal olaylar zinciri! Zimmete para geçirme, "birden fazla kadınla uygunsuz ilişki” ve “gayri meşru çocuk sahibi olmakla"... 3

TARTIŞMALI TAPINAK PLANI

2015 yılında yaklaşık 300 milyon dolarlık lüks bir tapınak kompleksi inşa etme planı da büyük eleştirilere neden olmuştu. Planlanan proje bir otel, kung fu okulu ve golf sahası gibi unsurları da içeriyordu ve dini bir mekânın ticarileştirilmesi endişelerini doğurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Çin tapınak
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