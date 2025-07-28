Ünlü tapınakta skandal olaylar zinciri! Zimmete para geçirme, "birden fazla kadınla uygunsuz ilişki” ve “gayri meşru çocuk sahibi olmakla"...

Dünyaca ünlü Çin'deki 1.500 yıllık Shaolin Tapınağı, tarihinin en büyük skandallarından biriyle gündemde. Tapınağın başrahibi Shi Yongxin, zimmete para geçirme, uygunsuz ilişkiler ve gayrimeşru çocuk sahibi olma suçlamalarıyla birçok kurum tarafından soruşturuluyor.

Soruşturmanın duyurusu doğrudan tapınaktan yapılırken, Çin Budist Derneği de sert bir açıklamayla rahiplik sertifikasının iptal edildiğini ve Shi’nin Budist topluluğunun itibarına ağır zarar verdiğini belirtti.

"CEO KEŞİŞ" HAKKINDA SUÇLAMALAR

1999’dan bu yana başrahip olan Shi Yongxin, Shaolin Tapınağı'nı dövüş sanatları ve kültürel miras yoluyla küresel bir markaya dönüştürmüştü. Bu nedenle kendisine "CEO keşiş" lakabı takılmıştı. Ancak bu dönüşümün ardında birçok tartışmalı adım ve lüks harcama iddiası da yer aldı.

Shi’nin liderliğinde tapınak, yurt dışında Shaolin kung fu okulları açtı ve dövüş sanatı gösterileriyle dünya genelinde tanınırlık kazandı. Ancak Shi'nin, bazı şirketlerden ve yerel yöneticilerden lüks arabalar, altın iplikli cüppeler gibi pahalı hediyeler aldığı iddia ediliyor.

2015’TE DE BENZER SUÇLAMALARDAN AKLANDI

Shi Yongxin, 2015 yılında da benzer iddialarla gündeme gelmiş, kadınlarla cinsel ilişkileri olduğu ve tapınak fonlarını şahsi harcamalarında kullandığı gerekçesiyle soruşturulmuştu. Ancak o dönem suçlamalardan aklanmıştı. BBC Chinese’e verdiği bir röportajda “Eğer bir sorun olsaydı, çoktan ortaya çıkardı” diyerek kendisini savunmuştu.

TARTIŞMALI TAPINAK PLANI

2015 yılında yaklaşık 300 milyon dolarlık lüks bir tapınak kompleksi inşa etme planı da büyük eleştirilere neden olmuştu. Planlanan proje bir otel, kung fu okulu ve golf sahası gibi unsurları da içeriyordu ve dini bir mekânın ticarileştirilmesi endişelerini doğurmuştu.