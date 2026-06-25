Ünlü tatil rotasında yeni yasak: Valizine bunu koyan 132 Bin TL ceza ödeyecek

Cinque Terre Milli Parkı tarafından 2019 yılında yürürlüğe alınan düzenleme kapsamında, kaygan ve engebeli yürüyüş rotalarında uygun yürüyüş ayakkabısı kullanılması zorunlu hale getirildi.

People dergisine göre, yetkililer, bölgedeki patikaların bazı kısımlarının dağ parkurlarını andırdığını ve yanlış ayakkabı tercihinin ciddi yaralanmalara neden olabileceğini belirtti.

Milli Park Direktörü Patrizio Scarpellini, daha önce yaptığı açıklamada, "Bunlar zorlu yollar, bazı bölümleri dağ parkurlarına benziyor. Uygun ayakkabı giymek şart" ifadelerini kullanmıştı.

2 BİN 500 EUROYA KADAR CEZA

Denetimlerde terlik veya sandaletle yürüyüş yaptığı belirlenen ziyaretçilere 2 bin 500 euroya kadar para cezası uygulanabilecek. Güncel kurla bu miktar yaklaşık 132 bin TL'ye denk geliyor. Bölgenin farklı noktalarına yerleştirilen bilgilendirme tabelalarıyla turistler hem kurallar hem de olası yaptırımlar konusunda önceden uyarılıyor.

Yetkililer ayrıca ziyaretçilere yürüyüş öncesinde güneş kremi, şapka, yeterli miktarda su ve yiyecek ile uygun yürüyüş ekipmanlarını yanlarında bulundurmaları tavsiyesinde bulundu.

KALABALIĞA KARŞI TEK YÖN UYGULAMASI

Cinque Terre'de yalnızca ayakkabı kuralları değil, ziyaretçi yoğunluğunu azaltmaya yönelik önlemler de dikkat çekiyor. Özellikle Monterosso-Vernazza Parkuru üzerinde yoğun günlerde sabah 09.00 ile 14.00 saatleri arasında tek yönlü geçiş sistemi uygulanıyor.

Yetkililer, alınan önlemlerin hem ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak hem de bölgenin eşsiz doğal güzelliklerini korumak amacıyla hayata geçirildiğini belirterek, uygulamaların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini açıkladı.