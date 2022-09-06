MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü türkücü Aydın Aydın'ın film setinde yangın çıktı! Neredeyse bir köy kül oluyordu

Ünlü türkücü Aydın Aydın'ın film setinde yangın çıktı! Neredeyse bir köy kül oluyordu

06.09.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkücü Aydın Aydın'ın senaryosunu yazıp oynadığı 'tırpankeş' (tırpan çeken) filminin setinde senaryo gereği çıkan yangın kontrol edilemeyince büyük paniğe sebep oldu.

Sanatçı Aydın, köylerini terk edip büyük şehirlere göç etmiş insanların pandemi döneminden sonra köylerine geri dönüşlerinde yaşanmış büyük sıkıntılar ve çekememezlikten dolayı birbirlerine zarar veren köylülerin durumunu dile getirmek amaçlı senaryosunu yazıp oynadığı 'tırpankeş' (tırpan çeken) filminin çekimlerini Hakkari'nin Bağışlı köyünde sürdürüyor.

sanatci-aydin-aydin-in-tirpankes-filminin-15243897_4062_m

ALEVLER BÜYÜYEREK KONTROLDEN ÇIKTI

Senaryo gereği yakılan ot yığını tamamen yanarak kontrolden çıkınca, bölgede bulunan itfaiye ekibinin yarım saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aydın Aydın, senaryo gereği ot yığınının yakılma sahnesinin çekimi sırasında bölgede kurumuş otların dikkate alınmadığını söyleyerek, "Ateş, rüzgarın etkisiyle etrafa sıçradı ve alevler büyüyerek kontrolden çıktı."

sanatci-aydin-aydin-in-tirpankes-filminin-15243897_9987_m

YANGINA İTFAİYE EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

"Film ekibi ve çalışanlar ellerine aldıkları küreklerle, kovalarla yangını söndürmeye çalıştı. Ancak yangını söndürmede yetersiz kalınca köyde hazır bulundurulan itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yarım saatlik soğutma çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. 500 bağ ot ve etraftaki sararmış otlar tamamen yanarak kül oldu. "

sanatci-aydin-aydin-in-tirpankes-filminin-15243897_2121_m

"ZARARI KARŞILAYACAĞIM"

"Köylerde bazen çekememezlikten dolayı birbirlerinin otunu yakarak zarar vermek isteyen köylülerin bu sıkıntısını canlandırmak amaçlı ufak bir ot yığınını yakacaktık ama rüzgarı ve etraftaki sararmış otları hesaba katmamıştık. Bu yüzden alevler birden büyüdü ve etrafa sıçradı. Yanan otun zararını ben karşılayacağım diyerek tüm film ekibine ve itfaiye ekibine teşekkür ederim" dedi.

sanatci-aydin-aydin-in-tirpankes-filminin-15243897_22_m

"SİNEMA SEKTÖRÜNDE YER ALMAK İSTİYORUM"

Türkücü Aydın Aydın, Bağışlı köyünde çektiği 'Zılgıt' belgesel filmi ve 'Tırpankeş' isimli sinema filmiyle birçok sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunduğunu söyleyerek, "Şimdi de sinema sektöründe yer almak istiyorum. Hakkarili tiyatrocu ve amatör oyuncularla beraber kendi köyümde 15 günlük kamp yaparak, görüntü yönetmenliğini Burhan Tetik, Teknik ve Sanat Yönetmenliğini Navzat Alter'in yaptığı 'Tırpankeş' filmini çektik. Bana en büyük desteği Hakkarili oyuncu ve set ekibinde yer alan Rengi Hakkari Grubu sanatçılarından Mahmut Önal, Lokman Tetik, dengbej Latif Akdoğan, yönetmen Burhan Tetik, Nevzat Alter ve filmde oynayan tüm akraba ve köylülerime sonsuz teşekkür ederim" diye konuştu.

sanatci-aydin-aydin-in-tirpankes-filminin-15243897_6568_m

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzdivaç programıyla ünlenmişti! Cesur paylaşımı sosyal medyayı salladıİzdivaç programıyla ünlenmişti! Cesur paylaşımı sosyal medyayı salladı
Ev hapsindeki Gülşen için 702 kişi bu dilekçeyi verdi!Ev hapsindeki Gülşen için 702 kişi bu dilekçeyi verdi!
Cinsel ilişki itirafları şoke etti! Rahatsız olup sildiCinsel ilişki itirafları şoke etti! Rahatsız olup sildi
Anahtar Kelimeler:
Aydın Aydın kate
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine bir gün arayla ikinci zam!

Motorine bir gün arayla ikinci zam!

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor! ''Galatasaray'ın yeni hocası...''

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor! ''Galatasaray'ın yeni hocası...''

Şoke eden ifşa! "Rızam olmadan" dedi ve bombaladı: "Paralı sapık..."

Şoke eden ifşa! "Rızam olmadan" dedi ve bombaladı: "Paralı sapık..."

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Cristiano Ronaldo için yolun sonu! 19 yıl sonra bir ilk yaşanıyor...

Cristiano Ronaldo için yolun sonu! 19 yıl sonra bir ilk yaşanıyor...

Gökhan Güney'in gelininden iğrenç iddia! "Uygunsuz görüntülerimi..."

Gökhan Güney'in gelininden iğrenç iddia! "Uygunsuz görüntülerimi..."

İlginizi Çekebilir

Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince...

Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince...

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Konserde göğüsleri açıldı! Hemen yardımcısı geldi

Konserde göğüsleri açıldı! Hemen yardımcısı geldi

310 metrelik binaya yarı çıplak tırmandı! Zirveden paylaşınca...

310 metrelik binaya yarı çıplak tırmandı! Zirveden paylaşınca...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.