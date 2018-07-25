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Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a halay başı daveti

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.07.2018 18:29 | Son Güncelleme

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer rekor denemesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da halay başı olarak davet ettiklerini açıkladı.

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a halay başı daveti

Antalya Muratpaşa Belediyesinin Eylül ayında düzenleyeceği sünnet şöleninde konser verecek olan ünlü türkücü Mahmut Tuncer, şölenin basın toplantısında herkesi gülme krizine soktu. Yaklaşık 5 yıldır uğraştıkları 40 bin kişilik halay projesiyle ilgili detaylar paylaşan Tuncer, "Türkiye’nin 7 bölgeden oluştuğunu bulduk, Türkiye’nin yazılışında da harf toplamının 7 olduğunu gördük" dedi.

Muratpaşa Belediyesi ve Anadolu Birliği ile birlikte düzenlenen Muratpaşa Belediyesi 4. Sünnet Şöleni 14 Eylül'de tarihinde Yenigün Mahallesi Şehitler Parkı’nda gerçekleştirilecek. 5-12 yaş aralığında erkekliğe ilk adımlarını atacak çocukların sünnet işlemi, sağlık kurumlarında, hijyenik ortamlarda uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilerek, iyileşme süreci titizlikle takip edilecek. Sünnet kıyafetleri başta olmak üzere tüm ihtiyaçları Muratpaşa Belediyesince karşılanacak olan çocuklara, ayrıca sürpriz hediyeler verilecek. Şölende sosyal medyada 21. Halay Komutanı olarak capslere konu olan ünlü sanatçı Mahmut Tuncer de konser verecek.

Sünnet şöleni hakkında bilgi veren Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Cephaneci, 2 yıldır sünnet şölenini Anadolu Birliği ile birlikte yürütmekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Kayıtlarımız 27 Temmuz Cuma günü sona erecektir. Kayıtların tamamlanmasının ardından 14 Eylül’de Yenigün Mahallesi şehitler parkında şenliğimizin 4’üncüsünü düzenleyeceğiz. Bu yıl da tüm çocukların kıyafetleri dahil tüm ihtiyaçları belediye tarafından karşılanacaktır. Geçen yıl 550 çocuğumuzu sünnet etmiştik. Şimdiye kadar da 300’e yakın müracaat var. 2-3 gün var daha bu yine 500-600 çocuğu bulacaktır diye düşünüyorum" dedi.

40 BİN KİŞİLİK HALAYLA GUİNNESS REKORLAR KİTABINA

Şölenin tanıtımıyla ilgili basın toplantısına katılan Anadolu Birliği Kültür Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Yalçın ile Mahmut Tuncer de, sünnet şöleni sonrası çocukların iyileştiği zaman geniş katılımlı bir halay yapabileceklerini söyledi. Mahmut Tuncer ile birlikte yürüttükleri geniş kapsamlı halay projesiyle ilgili de konuşan Yalçın, Antalya’da 40 bin kişiyle Guinness Rekorlar Kitabına girecek bir halaya imza atıp dünyaya birlik ve kardeşlik mesajı vereceklerini ifade etti.

TUNCER

'TÜRKİYE'NİN 7 BÖLGEDEN OLUŞTUĞUNU BULDUK'

Sosyal medyada çıkan halay komutanı capsleri sonrası bu projeye başladıklarını ve yaklaşık 5 yıldır çalışma içerisinde olduklarını kaydeden Mahmut Tuncer ise "Tabi bu çalışmalar 1-2 günlük bir şey değil. Aşağı yukarı 4-5 yıldır üzerinde çalıştığımız bir proje. Önce Türkiye’nin 7 bölgeden oluştuğunu bulduk, sonra Türkiye’nin yazılışında harf toplamının 7 olduğunu gördük. Dedik ki bunlar 7, plakası değişmeyen Antalya 07 idi. Burada yapmaya karar verdik. Finalde ise 7 bölgenin her birine harf takdim edilecek ve her bölgenin halay başını getireceğiz. Oynarlarken hepsi elindeki harfleri kaldıracak ve Türkiye yazısını oluşturacağız. Bu şu demek oluyor; Bir bölge olmadan ‘Türkiye’ yazılamaz. Ancak hepimiz birden olursak Türkiye oluruz manasını taşıyor" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DAVET

Rekor denemesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da halay başı olarak davet ettiklerini belirten Tuncer, "Geniş kitlelere de ulaşmak açısından Sayın Cumhurbaşkanımızı da davet ettik. Dedik ki, böyle kardeşlik halayı olursa başı da ancak siz olursunuz. Eğer gelmezse halay başını kimseye vermem" diye konuştu.

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