Ünlü TV kanalında kaos: 9 yıldır sunduğu programı bıraktı! Yeni sunucu merak konusu oldu

Richard Osman, BBC’de yayınlanan kendi adını taşıyan yarışma programı House of Games ile yollarını ayırma kararı aldı.
55 yaşındaki sunucu, 2017 yılından bu yana ekranlara gelen programı yaklaşık 9 yıl boyunca sunduğunu açıkladı. Osman, podcast programında yaptığı açıklamada, “House of Games’i bırakıyorum. Artık Richard Osman’s House of Games olmayacak. Anahtarları başkasına devrediyorum” ifadelerini kullandı.
Ünlü sunucunun final haftası bölümlerini kaydettikten sonra programdan tamamen ayrılacağı belirtildi. BBC yetkilileri ise yeni sunucunun kim olacağının yakın zamanda duyurulacağını açıkladı.
