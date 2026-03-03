Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Ünlü TV kanalında kaos: 9 yıldır sunduğu programı bıraktı! Yeni sunucu merak konusu oldu

BBC’de yayınlanan yarışma programı House of Games ile yollarını ayırma kararı alan Richard Osman, hayranlarını şaşkına çevirdi. 2017’den bu yana programı sunan Osman, final bölümlerini çektikten sonra ekranlara veda edecek. Programın yeni sunucusunun kim olacağı ise merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

Ünlü TV kanalında kaos: 9 yıldır sunduğu programı bıraktı! Yeni sunucu merak konusu oldu
Çiğdem Berfin Sevinç

Richard Osman, BBC’de yayınlanan kendi adını taşıyan yarışma programı House of Games ile yollarını ayırma kararı aldı.

Ünlü TV kanalında kaos: 9 yıldır sunduğu programı bıraktı! Yeni sunucu merak konusu oldu 1

55 yaşındaki sunucu, 2017 yılından bu yana ekranlara gelen programı yaklaşık 9 yıl boyunca sunduğunu açıkladı. Osman, podcast programında yaptığı açıklamada, “House of Games’i bırakıyorum. Artık Richard Osman’s House of Games olmayacak. Anahtarları başkasına devrediyorum” ifadelerini kullandı.

Ünlü TV kanalında kaos: 9 yıldır sunduğu programı bıraktı! Yeni sunucu merak konusu oldu 2

SON BÖLÜMLERİ ÇEKİYOR

Ünlü sunucunun final haftası bölümlerini kaydettikten sonra programdan tamamen ayrılacağı belirtildi. BBC yetkilileri ise yeni sunucunun kim olacağının yakın zamanda duyurulacağını açıkladı.

Ünlü TV kanalında kaos: 9 yıldır sunduğu programı bıraktı! Yeni sunucu merak konusu oldu 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Daha kar erimeden baharın müjdesini verdiDaha kar erimeden baharın müjdesini verdi
Barselona'nın göbeğinde zeybek sürprizi!  İzmirli efeyi yabancılar hayranlıkla izlediBarselona'nın göbeğinde zeybek sürprizi!  İzmirli efeyi yabancılar hayranlıkla izledi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
BBC yarışma TV
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

"Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı fenomen diziye konuk olacak" iddiası

"Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı fenomen diziye konuk olacak" iddiası

Akaryakıta dev zam bekleniyor: Tarih belli oldu! Güncel benzin, motorin fiyatları

Akaryakıta dev zam bekleniyor: Tarih belli oldu! Güncel benzin, motorin fiyatları

Haydarpaşa Limanı'nda gece mesaisi: 2026 model araçlar limana indirildi

Haydarpaşa Limanı'nda gece mesaisi: 2026 model araçlar limana indirildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.