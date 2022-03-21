Ünlü voleybolcu Tuğba Şenoğlu Instagram pozlarıyla yaktı geçti! Takipçileri mest oldu

Ünlü voleybolcu Tuğba Şenoğlu, 360 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından hayatına dair kareleri paylaşmayı ihmal etmiyor. Saha dışındaki yaşamından kesitler sunan Tuğba Şenoğlu, doğal güzelliğiyle takipçilerinden tam puan aldı.

1998 yılında Tarsus'da dünyaya gelen Tuğba Şenoğlu, voleybola 10 yaşında başladı.

2013 yılında Vakıfbank Spor Kulübü'nun alt yapı takımına transfer olan Tuğbe Şenoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş ve Yeşilyurt'ta forma giydi.

Şimdilerde Vakıfbank Spor Kulübü'nün ana kadrosunda forma terleten yıldız, Türkiye Kadın Milli voleybol takımındaki başarılarıyla ününe ün kattı.

Sosyal medyada aktif olan Tuğbe Şenoğlu, Instagram pozlarıyla takipçilerini büyülüyor.

Şenoğlu'nun paylaşımlarına ''Ve Tanrı kadını yarattı'', ''Ne kadar güzelsiniz'' gibi yorumlar yapılıyor.

İşte Tuğba Şenoğlu'nun Instagram paylaşımları...



