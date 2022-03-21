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Ünlü voleybolcu Tuğba Şenoğlu Instagram pozlarıyla yaktı geçti! Takipçileri mest oldu

21.03.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 yaşında başladığı voleybol kariyerini şimdilerde Vakıfbank Spor Kulübü'nde sürdüren başarılı sporcu Tuğba Şenoğlu, kabiliyetinin yanı sıra duru güzelliğiyle de büyük beğeni topluyor. Sosyal medyada epey aktif olan Tuğba Şenoğlu, Instagram paylaşımlarıyla takipçilerini büyüledi.

Ünlü voleybolcu Tuğba Şenoğlu Instagram pozlarıyla yaktı geçti! Takipçileri mest oldu

Ünlü voleybolcu Tuğba Şenoğlu, 360 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından hayatına dair kareleri paylaşmayı ihmal etmiyor. Saha dışındaki yaşamından kesitler sunan Tuğba Şenoğlu, doğal güzelliğiyle takipçilerinden tam puan aldı.

1998 yılında Tarsus'da dünyaya gelen Tuğba Şenoğlu, voleybola 10 yaşında başladı.

Ünlü voleybolcu Tuğba Şenoğlu Instagram pozlarıyla yaktı geçti! 'Tanrı kadını yarattı'

2013 yılında Vakıfbank Spor Kulübü'nun alt yapı takımına transfer olan Tuğbe Şenoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş ve Yeşilyurt'ta forma giydi.

Şimdilerde Vakıfbank Spor Kulübü'nün ana kadrosunda forma terleten yıldız, Türkiye Kadın Milli voleybol takımındaki başarılarıyla ününe ün kattı.

Ünlü voleybolcu Tuğba Şenoğlu Instagram pozlarıyla yaktı geçti! 'Tanrı kadını yarattı'

Sosyal medyada aktif olan Tuğbe Şenoğlu, Instagram pozlarıyla takipçilerini büyülüyor.

Ünlü voleybolcu Tuğba Şenoğlu Instagram pozlarıyla yaktı geçti! 'Tanrı kadını yarattı'

Şenoğlu'nun paylaşımlarına ''Ve Tanrı kadını yarattı'', ''Ne kadar güzelsiniz'' gibi yorumlar yapılıyor.

Ünlü voleybolcu Tuğba Şenoğlu Instagram pozlarıyla yaktı geçti! 'Tanrı kadını yarattı'

İşte Tuğba Şenoğlu'nun Instagram paylaşımları...

Ünlü voleybolcu Tuğba Şenoğlu Instagram pozlarıyla yaktı geçti! 'Tanrı kadını yarattı'

Ünlü voleybolcu Tuğba Şenoğlu Instagram pozlarıyla yaktı geçti! 'Tanrı kadını yarattı'

Ünlü voleybolcu Tuğba Şenoğlu Instagram pozlarıyla yaktı geçti! 'Tanrı kadını yarattı'

Ünlü voleybolcu Tuğba Şenoğlu Instagram pozlarıyla yaktı geçti! 'Tanrı kadını yarattı'

Ünlü voleybolcu Tuğba Şenoğlu Instagram pozlarıyla yaktı geçti! 'Tanrı kadını yarattı'


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