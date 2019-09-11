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Ünlü yazardan ABD Başkanı'na: Beceriksiz Ahmak

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İLGİNÇ HABERLER  | 11.09.2019 13:58 | Son Güncelleme

Ünlü yazar Stephen King Twitter’da, Trump’la başkanlık görevi başladığından beri alay ediyor. King bu kez Donald Trump’ı “beceriksiz ahmak” diye niteledi.

Ünlü yazardan ABD Başkanı'na: Beceriksiz Ahmak

The Guardian’a konuşan ünlü korku romancısı, ABD başkanının göç politikalarının yeni kitabı The Institute üzerinde etkisi olmadığını söyledi:

Trump’ın göç politikaları kitabı etkilemedi. Çünkü kitap o beceriksiz ahmak, başkan olmadan önce yazılmıştı. (...) Çocuklar tüm dünyada hapsediliyor ve köleleştiriliyor. Umarım The Institute’u okuyanlar, bu yönetimin acımasız ve ırksal politikalarıyla ilgili bir rezonans bulabilir.

King’in yeni romanı, telekinetik ve telepatik yetenekleri olan, siyah SUV’lardaki adamlar tarafından kaçırılan ve Enstitü diye bilinen kötü niyetli bir eğitim kampına götürülen bir grup genç etrafında dönüyor.

Ünlü yazar Twitter hesabında, Trump’la başkanlık görevi başladığından beri alay ediyor. King bu iğnelemelerin en önemlisini 2018’de, Trump'ın Meksika duvarı için fon sağlanmadığı takdirde ABD hükümetini kapatmakla tehdit ettiği sırada yapmıştı. Üstelik Trump o esnada, duvar için Meksika’nın kendisinin de ödeme yapacağını iddia ediyordu.

Çok satan yazar, 12 Ara 2018’deki tweetinde “Bekle bir dakika, bekle! Hmm… Meksika, Trump’ın işe yaramaz, altından tünel geçen duvarının parasını mı ödeyecek?” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Stephen King Donald Trump beceriksiz ahmak

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