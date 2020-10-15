Ünlü yıldızlar tanınmaz halde! Bu filmle Oscar’ı garantilemek istiyorlar

Oscar ödüllü yönetmen Ron Howard imzalı Netflix yapımı Hillbilly Elegy’den ilk fragman geldi. Başrollerini başarılı oyuncular Amy Adams ve Glenn Close’un paylaştığı Hillbilly Elegy, üç farklı nesilden oluşan bir ailenin birlikte yaşama mücadelesini konu alıyor.

Akıl Oyunları filmiyle Oscar kazanan yönetmen Ron Howard’ın bu filmle yeniden ödüllere damga vurması bekleniyor. Filmin senaryosunda The Shape of Water’ın Oscar adayı senaristi Vanessa Taylor‘ın imzası bulunuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Gabriel Basso, Haley Bennett, Freida Pinto, Bo Hopkins ve genç oyuncu Owen Asztalos yer alıyor. J.D. Vance'ın çok satanlar listesinde yer alan aynı isimli kitabından uyarlanan film yılın iddialı yapımlarından biri olarak gösteriliyor.

Hillbilly Elegy, Amerikan rüyasının günümüzdeki durumunu inceliyor ve Apalaş bir ailenin üç farklı nesline odaklanıyor. Hikâye, Yale Üniversitesi’nde hukuk okuyan ancak memleketine dönmek zorunda kalan ailenin en küçük üyesi tarafından anlatılıyor. Evine geri dönen J.D., madde bağımlılığıyla mücadele eden annesi Bev ve eski anılarını sürekli olarak canlandıran anneannesi Mamaw arasında savaş veriyordur.

Hillbilly Elegy, 24 Kasım tarihinde Netflix'te izleyici karşısına çıkıyor.

