Mynet Trend

Ünlü yönetmenden Erdoğan'a teşekkür

aris.aras aris.aras
SİNEMA TV  | 07.05.2019 07:42 | Son Güncelleme

İranlı yönetmen Mecid Mecidi, Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmine ilişkin "Maalesef dolar lobileri filmin tüm dünyada yayınlanmasına izin vermedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel şükranlarımı sunuyorum çünkü bu film bir tek Türkiye'de gösterime girdi." dedi.

Ünlü yönetmenden Erdoğan'a teşekkür

Konya'da düzenlenen Sufi Sinema Günleri'ne onur konuğu olarak katılan Mecidi, yönetmenliğini yaptığı Cennetin Çocukları filminin gösteriminin ardından gerçekleştirilen söyleşide, Hazreti Mevlana'nın şehrinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

İran edebiyatı ve kültürünün Hazreti Mevlana'nın düşünceleri ve öğretilerinden büyük ölçüde etkilendiğini ve faydalandığını belirten Mecidi, nadide eserlerin tasavvufa dayalı zengin kültürlerden çıktığına inandığını dile getirdi.

Her Müslüman gibi Kur'an-ı Kerim'i baş tacı yaptığını aktaran Mecidi, Mesnevi gibi önemli alimler tarafından yazılmış kitapların da İslam'ın anlaşılması, en doğru şekilde yaşanması için önemli olduğunu vurguladı.

Mecidi, sinemanın İslam'ı bütün dünyaya doğru anlatmak için etkili bir araç olabileceğine değinerek şöyle konuştu:

"Maalesef hepimiz şahit olduk ki son senelerde bu coğrafya içindeki marjinal gruplar, Müslümanlığı yanlış temsil etmektedir. İslam'ın gerçekleri gösterilmemektedir. Batı'da ise görüyoruz ki neyi sahnelemek istiyorlarsa onu seyrediyorsunuz. Marjinal gruplar dediğimiz, örneğin DEAŞ gibi birtakım gruplar asıl İslam'ı rehin almaktadır, onların gerçek İslam ile işleri yok ve maalesef Batı'da da İslam'ın şefkatli yüzü, kucaklayıcı, güzel mesajlarını göstermiyorlar. Maalesef, İslam kendi ümmetinde de çok mazlum kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlandığı ve İslam dünyasında büyük tepki çektiği dönemde, Danimarka'dan kendisine bir ödül törenine katılıp ödül alma teklifinin geldiğini anlatan Mecidi, şunları söyledi:

"Ben o dönem bir paradoks içerisinde kaldım. Bir taraftan beni takdir eden bir ülkeden davet almıştım ama diğer taraftan benim en kutsalıma, özelime, benim için hayattaki en kutsal kişi olan Peygamber Efendimize böyle bir saygısızlık yapılmıştı. Festival sorumlularına bir mektup yazdım ve beni davet ettikleri için teşekkür ederek 'Maalesef ben bu ödülü kabul edemem çünkü bu benim kutsalıma, dinime, hürriyetime saygısızlık olur.' dedim."

İslam'a yapılan bu hakaretlere karşı bir yönetmen olarak bir şeyler yapmaya karar verdiğini dile getiren Mecidi, "Diğer peygamberlerin hayatını anlatan onlarca film çekilmişti ama Hazreti Muhammed'i anlatan bir film yapılmamıştı." dedi. Aradan geçen zamanda Hazreti Muhammed'i anlatan 2 filmin yapıldığını bunlardan birinin kendisine ait olan Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi olduğunu ileten Mecidi, şunları kaydetti:

"Maalesef, dolar lobileri filmin tüm dünyada yayınlanmasına izin vermedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel şükranlarımı sunuyorum çünkü bu film bir tek Türkiye'de gösterime girdi. Türkiye'de de bu filmin gösterime girmesi için çok çaba harcandığını duydum, bu nedenle tekrar tekrar teşekkür ederim. Eminim bu film ölümsüz bir film olarak kalacak çünkü film Peygamber Efendimizin adını taşıyor. Ben eminim her yerde gösterilecek, herkes izleyecek. Bu kıymetsiz ömrümde 7 senemi bu filme tahsis ettim. Bundan ancak onur duyarım."

Ünlü yönetmen Mecidi, kendisini dinleyen sinemaseverler ve yönetmen adayları ile sinema tecrübelerini paylaştı.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar da Mecidi'ye teşekkür ederek bir hediye verdi.

AA

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Chicago Türk Film Günleri başladıChicago Türk Film Günleri başladı
Survivor'da dostluk rüzgarı! O isimler barıştı!Survivor'da dostluk rüzgarı! O isimler barıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
recep tayyip erdoğan sinema film

En Çok Okunan Trend Haberler

Cem Yılmaz’dan YSK’nın İstanbul kararına tepki!

Cem Yılmaz’dan YSK’nın İstanbul kararına tepki!

Sigara tiryakilerini rahatlatacak 'nikotin' fetvası

Sigara tiryakilerini rahatlatacak 'nikotin' fetvası

Kafasını kesip futbol oynadılar! Ülke ayağa kalktı

Kafasını kesip futbol oynadılar! Ülke ayağa kalktı

Bomba itiraf: Bacaklarımı traş etmiyorum çünkü...

Bomba itiraf: Bacaklarımı traş etmiyorum çünkü...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İstanbullu Gelin'de Hakan Muhafız sürprizi!

İstanbullu Gelin'de Hakan Muhafız sürprizi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ali Sunal'dan Yılmaz Erdoğan'a gönderme!

Ali Sunal'dan Yılmaz Erdoğan'a gönderme!

Çukur'dan şok fragman! Böyle veda ediyor

Çukur'dan şok fragman! Böyle veda ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
X-Men: Dark Phoenix'ten yeni video!

X-Men: Dark Phoenix'ten yeni video!

Atıf Yılmaz ödülleri sahiplerini buldu

Atıf Yılmaz ödülleri sahiplerini buldu

Avengers: Endgame'den yeni rekor

Avengers: Endgame'den yeni rekor

'Fırıncının Karısı' geliyor

'Fırıncının Karısı' geliyor

Chicago Türk Film Günleri başladı

Chicago Türk Film Günleri başladı

Survivor'da dostluk rüzgarı! O isimler barıştı! Survivor 2019'da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da dostluk rüzgarı! O isimler barıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.