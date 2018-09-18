Ünlü yönetmene dolandırıcı şoku! 'Beni Arka Sokaklar'da oynatacaktınız'

''Benim adımı kullanarak 'Ben Murat Şekerim' diyerek insanları dolandırıyor. Öğrendiğim kadarıyla 2 tane cep telefonu çalmış. İnsanların yanına giderek 'Ben Murat Şeker telefonunuzu kullanabilir miyi?' diyerek alıyor vatandaşın telefonunu konuşa konuşa gidiyor ve gözden kayboluyor.

Murat Şeker'in adını kullanan şahsın, "Ben yönetmen Murat Şeker, telefonumun şarjı bitti bir görüşme yapabilir miyim?" diyerek vatandaşların telefonunu çaldığı da ortaya çıktı.

Kendini Murat Şeker olarak tanıtan şahsın adını birçok vatandaşa sizi filmlerde oynatacağım diyerek karşılığında para istediği öğrenildi.

"Arkadaşım Max", "Aşk Geliyorum Demez", "Aşk Tutulması", "Plajda", "Türk Gibi Başla Alman Gibi Bitir", "Deliormanlı" ve "Çakallara Dans" serisi filmlerinin yönetmeni olan Murat Şeker vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Gecen gün sosyal medya üzerinden biri mesaj attı. Murat Bey bugün Şişli'de görüşmüştük, 'Beni Arka Sokaklar dizisinde oynatacaksınız' diyor. Bende cevap yazarak Almanya'dayım sizinle de görüşme yapmadım. Benim adımı kullanan bir sahtekar var ona denk geldiniz herhalde dedim" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARA PARA VERİLİR ALINMAZ"

Murat Şeker sözlerine şöyle devam etti:

"Bir de bu sahtekar milletten para alıyor. Bu konuda tüm vatandaşlarımızı ve özellikle geçlerimizi uyarıyorum.

Biz yönetmenler, filmde oynattıklarımıza para veriyoruz. Oyuncuların paralarını almıyoruz. Oynayan herkese emeklerinin karşılığında para veriyoruz, para almıyoruz.

Akıl var mantık var, olur mu para almak o yüzden özellikle gençlerimiz bu duruma dikkat etsin. Benim adımı kullanarak etrafta dolaşan dolandırıcıya dikkat etsinler. Özellikle genç kızların yanına gidip sizden çok güzel bir elektrik aldım, sizi filimde oynatırım diyormuş. Ben sokaklarda öyle şeyler yapmıyorum.

Gençlerin ve vatandaşlarımızın biraz uyanık olmaları lazım."