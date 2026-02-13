Dünyanın en zeki 30 şehri açıklandı: Listede Türkiye’den hangi şehirler var?

2025 verilerini temel alan araştırmada şehirler; bireysel IQ ortalamalarının yanı sıra dijital altyapı gücü, eğitim seviyesi, inovasyon kapasitesi, kriz anlarında çözüm üretme becerisi ve kentsel yaşam kalitesi gibi kriterlere göre değerlendirildi.
Yüksek teknoloji entegrasyonunu günlük yaşama başarıyla uyarlayan metropoller listenin üst sıralarında yer aldı.
Akıllı ulaşım sistemleri, sürdürülebilir enerji yatırımları ve veri temelli yönetim anlayışı öne çıkan başlıklar arasında gösterildi.
Listenin ilk sırasında İsviçre’nin finans ve teknoloji merkezi Zürih yer aldı. Güçlü akademik altyapısı, sürdürülebilir şehir planlaması ve dijital kamu hizmetleri kenti zirveye taşıdı.
İkinci sırada Asya’nın teknoloji devi Singapur bulunurken, üçüncü sırada Güney Kore’nin başkenti Seul yer aldı. Her iki şehir de inovasyon üretme kapasitesi ve akıllı şehir uygulamalarındaki başarısıyla öne çıktı.
2025 raporunun en dikkat çekici sonuçlarından biri Türkiye’den üç şehrin ilk 30’a girmesi oldu. Öğrenci yoğunluğu, akademik birikim ve dijitalleşme adımları Türk şehirlerini üst sıralara taşıdı.
15. sıra: Eskişehir
Yoğun öğrenci nüfusu, kültürel dinamizmi ve başarılı kentsel dönüşüm projeleriyle listeye 15. sıradan giren Eskişehir, birçok küresel başkenti geride bıraktı.
19. sıra: Ankara
Türkiye’nin başkenti Ankara; akademik kurumları, kamu yönetimindeki kurumsal kapasitesi ve kriz anlarında geliştirdiği pratik çözümler sayesinde 19. basamakta yer aldı.
24. sıra: İstanbul
Jeopolitik ve kültürel kavşak noktası olan İstanbul, dijitalleşme hızı, girişimcilik ekosistemi ve dinamik yapısıyla dünyanın en zeki 24. şehri olarak kayıtlara geçti.
Uzmanlara göre şehirler arasındaki rekabet artık sadece ekonomik büyüklükle değil; bilgi üretimi, teknoloji adaptasyonu ve krizlere dayanıklılık kapasitesiyle ölçülüyor.
2025 raporu, 'akıllı şehir' kavramının sadece teknolojik değil aynı zamanda sosyal ve bilişsel bir dönüşümü ifade ettiğini ortaya koyuyor.
Türkiye’den üç şehrin ilk 30’da yer alması ise, dijital dönüşüm ve akademik altyapının güçlendirilmesi halinde daha üst sıraların da mümkün olduğuna işaret ediyor.
