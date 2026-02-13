Mynet Trend

Dünyanın en zeki 30 şehri açıklandı: Listede Türkiye’den hangi şehirler var?

Bilim insanlarının dijitalleşme, kriz yönetimi ve entelektüel sermaye kriterlerini baz alarak hazırladığı 'Dünyanın En Zeki Şehirleri 2025' raporu açıklandı. Türkiye’den üç şehir ise ilk 30’a girerek dikkat çekti.

Sedef Karatay Bingül

2025 verilerini temel alan araştırmada şehirler; bireysel IQ ortalamalarının yanı sıra dijital altyapı gücü, eğitim seviyesi, inovasyon kapasitesi, kriz anlarında çözüm üretme becerisi ve kentsel yaşam kalitesi gibi kriterlere göre değerlendirildi.

Yüksek teknoloji entegrasyonunu günlük yaşama başarıyla uyarlayan metropoller listenin üst sıralarında yer aldı.

Akıllı ulaşım sistemleri, sürdürülebilir enerji yatırımları ve veri temelli yönetim anlayışı öne çıkan başlıklar arasında gösterildi.

ZİRVEDE ZÜRİH VAR

Listenin ilk sırasında İsviçre’nin finans ve teknoloji merkezi Zürih yer aldı. Güçlü akademik altyapısı, sürdürülebilir şehir planlaması ve dijital kamu hizmetleri kenti zirveye taşıdı.

İkinci sırada Asya’nın teknoloji devi Singapur bulunurken, üçüncü sırada Güney Kore’nin başkenti Seul yer aldı. Her iki şehir de inovasyon üretme kapasitesi ve akıllı şehir uygulamalarındaki başarısıyla öne çıktı.

TÜRKİYE’DEN ÜÇ ŞEHİR İLK 30’DA

2025 raporunun en dikkat çekici sonuçlarından biri Türkiye’den üç şehrin ilk 30’a girmesi oldu. Öğrenci yoğunluğu, akademik birikim ve dijitalleşme adımları Türk şehirlerini üst sıralara taşıdı.

15. sıra: Eskişehir
Yoğun öğrenci nüfusu, kültürel dinamizmi ve başarılı kentsel dönüşüm projeleriyle listeye 15. sıradan giren Eskişehir, birçok küresel başkenti geride bıraktı.

19. sıra: Ankara
Türkiye’nin başkenti Ankara; akademik kurumları, kamu yönetimindeki kurumsal kapasitesi ve kriz anlarında geliştirdiği pratik çözümler sayesinde 19. basamakta yer aldı.

24. sıra: İstanbul
Jeopolitik ve kültürel kavşak noktası olan İstanbul, dijitalleşme hızı, girişimcilik ekosistemi ve dinamik yapısıyla dünyanın en zeki 24. şehri olarak kayıtlara geçti.

İŞTE DÜNYANIN EN ZEKİ 30 ŞEHRİ

  1. Zürih – İsviçre
  2. Singapur
  3. Seul – Güney Kore
  4. Oslo – Norveç
  5. Canberra – Avustralya
  6. Cenevre – İsviçre
  7. Londra – İngiltere
  8. Kopenhag – Danimarka
  9. Abu Dabi – BAE
  10. Helsinki – Finlandiya
  11. Taipei – Tayvan
  12. Amsterdam – Hollanda
  13. Münih – Almanya
  14. New York – ABD
  15. Eskişehir – Türkiye
  16. Stockholm – İsveç
  17. Hong Kong
  18. Berlin – Almanya
  19. Ankara – Türkiye
  20. Tokyo – Japonya
  21. Tel Aviv – İsrail
  22. Paris – Fransa
  23. Toronto – Kanada
  24. İstanbul – Türkiye
  25. Boston – ABD
  26. Barselona – İspanya
  27. Sidney – Avustralya
  28. Şanghay – Çin
  29. Viyana – Avusturya
  30. Dubai – BAE

YENİ DÖNEMİN REKABETİ: ZEKA TEMELLİ ŞEHİRLEŞME

Uzmanlara göre şehirler arasındaki rekabet artık sadece ekonomik büyüklükle değil; bilgi üretimi, teknoloji adaptasyonu ve krizlere dayanıklılık kapasitesiyle ölçülüyor.

2025 raporu, 'akıllı şehir' kavramının sadece teknolojik değil aynı zamanda sosyal ve bilişsel bir dönüşümü ifade ettiğini ortaya koyuyor.

Türkiye’den üç şehrin ilk 30’da yer alması ise, dijital dönüşüm ve akademik altyapının güçlendirilmesi halinde daha üst sıraların da mümkün olduğuna işaret ediyor.

