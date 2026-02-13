Dünyanın en zeki 30 şehri açıklandı: Listede Türkiye’den hangi şehirler var?

2025 verilerini temel alan araştırmada şehirler; bireysel IQ ortalamalarının yanı sıra dijital altyapı gücü, eğitim seviyesi, inovasyon kapasitesi, kriz anlarında çözüm üretme becerisi ve kentsel yaşam kalitesi gibi kriterlere göre değerlendirildi.

Yüksek teknoloji entegrasyonunu günlük yaşama başarıyla uyarlayan metropoller listenin üst sıralarında yer aldı.

Akıllı ulaşım sistemleri, sürdürülebilir enerji yatırımları ve veri temelli yönetim anlayışı öne çıkan başlıklar arasında gösterildi.

ZİRVEDE ZÜRİH VAR

Listenin ilk sırasında İsviçre’nin finans ve teknoloji merkezi Zürih yer aldı. Güçlü akademik altyapısı, sürdürülebilir şehir planlaması ve dijital kamu hizmetleri kenti zirveye taşıdı.

İkinci sırada Asya’nın teknoloji devi Singapur bulunurken, üçüncü sırada Güney Kore’nin başkenti Seul yer aldı. Her iki şehir de inovasyon üretme kapasitesi ve akıllı şehir uygulamalarındaki başarısıyla öne çıktı.

TÜRKİYE’DEN ÜÇ ŞEHİR İLK 30’DA

2025 raporunun en dikkat çekici sonuçlarından biri Türkiye’den üç şehrin ilk 30’a girmesi oldu. Öğrenci yoğunluğu, akademik birikim ve dijitalleşme adımları Türk şehirlerini üst sıralara taşıdı.

15. sıra: Eskişehir

Yoğun öğrenci nüfusu, kültürel dinamizmi ve başarılı kentsel dönüşüm projeleriyle listeye 15. sıradan giren Eskişehir, birçok küresel başkenti geride bıraktı.

19. sıra: Ankara

Türkiye’nin başkenti Ankara; akademik kurumları, kamu yönetimindeki kurumsal kapasitesi ve kriz anlarında geliştirdiği pratik çözümler sayesinde 19. basamakta yer aldı.

24. sıra: İstanbul

Jeopolitik ve kültürel kavşak noktası olan İstanbul, dijitalleşme hızı, girişimcilik ekosistemi ve dinamik yapısıyla dünyanın en zeki 24. şehri olarak kayıtlara geçti.

İŞTE DÜNYANIN EN ZEKİ 30 ŞEHRİ

Zürih – İsviçre Singapur Seul – Güney Kore Oslo – Norveç Canberra – Avustralya Cenevre – İsviçre Londra – İngiltere Kopenhag – Danimarka Abu Dabi – BAE Helsinki – Finlandiya Taipei – Tayvan Amsterdam – Hollanda Münih – Almanya New York – ABD Eskişehir – Türkiye Stockholm – İsveç Hong Kong Berlin – Almanya Ankara – Türkiye Tokyo – Japonya Tel Aviv – İsrail Paris – Fransa Toronto – Kanada İstanbul – Türkiye Boston – ABD Barselona – İspanya Sidney – Avustralya Şanghay – Çin Viyana – Avusturya Dubai – BAE

YENİ DÖNEMİN REKABETİ: ZEKA TEMELLİ ŞEHİRLEŞME

Uzmanlara göre şehirler arasındaki rekabet artık sadece ekonomik büyüklükle değil; bilgi üretimi, teknoloji adaptasyonu ve krizlere dayanıklılık kapasitesiyle ölçülüyor.

2025 raporu, 'akıllı şehir' kavramının sadece teknolojik değil aynı zamanda sosyal ve bilişsel bir dönüşümü ifade ettiğini ortaya koyuyor.

Türkiye’den üç şehrin ilk 30’da yer alması ise, dijital dönüşüm ve akademik altyapının güçlendirilmesi halinde daha üst sıraların da mümkün olduğuna işaret ediyor.