Çevirmede zorlu anlar: Alkollü sürücü gazeteciye el sallayıp yüzüne tükürdü!

Olay gece yarısı Aksaray'ın en işlek caddesi olan Taşpazar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri gece yarısı cadde üzerinde alkol uygulaması başlattı. Şehir merkezi istikametine gerçekleştirilen uygulamada durumunda şüphelenilen 41 ACU 003 plakalı otomobil durduruldu.

2.14 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Direksiyon başında elinde alkol şişesiyle birlikte polise yakalanan 56 yaşındaki Osman K. isimli sürücü polis memurlarınca araçtan indirildi. Ayakta durmakta bile güçlük çeken sürücü araçtan indirilse de aklı araç içindeki içki tenekesinde kaldı. Polis ekiplerinin alkol metreyle yaptığı ölçümde sürücü 2.14 promil alkollü çıktı.

"CANIM ÇOK SIKKIN"

Güçlükle de olsa araca uzanarak içki tenekesini alan sürücü hiçbir şey olmamış gibi polis memurları ve basın mensuplarının karşısında içmeye devam etti. Gazetecilerin "Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?" sorusuna "Vallahi canım çok sıkkın" diye cevap veren sürücü polis ekiplerine de ecel teri döktürdü.

GAZETECİLERE TÜKÜRDÜ

Polis memurunun içti tenekesini bırakmasını istemesi üzerine "Sen mi verdin parasını?" dedi. Gazetecilerin kameraya çekim yapması esnasında alkollü sürücü kameramana yaklaşarak önce el salladı sonra yüzüne tükürdü. Ardından polis memuru tarafından koluna girilerek polis aracına doğru götürüldü.

11 BİN 626 LİRA CEZA

Burada da içmeyi sürdüren sürücü içkisini bitirince elindeki telefonu polis memuruna vererek tenekeyi çöp konteynırına atmaya gitti. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 11 bin 626 lira ceza kesilirken ehliyetine de 6 ay süreyle el kondu. Araç ise olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edildi.

