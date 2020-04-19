Ünlüler Acun Ilıcalı'yı çileden çıkardı! 'Her şeyi ispat edeceğim'

Survivor 2020’nin yeni bölümünde ortam gerildi. Dokulukmazlık oyununda kıyasıya mücadele eden Ünlüler takımında da gergin anlar yaşandı. Ersin, Mert ve Sercan arasında başlayan tartışmaya Acun Ilıcalı da dahil oldu.

“YAPILAN EN BÜYÜK AYIPLARDAN BİRİ”

Oyunu oynayıp takım arkadaşlarının yanına gelen Sercan, “Ritim kaçtı mı gidiyor, her seferinde böyle oluyor. İstemiyorum tamam bırak. Gelmeyin” diyerek yanına gelen Mert ve Ersin’i itti.

Seslerin yükselmesiyle birlikte Ünlüler takımının yanına gelen Acun Ilıcalı ise, “Ne oldu abi söyle? Sorun ne merak ettim, neye itiraz ediyorsunuz? Hepiniz oradasınız hiçbiriniz de duyduğunuzu söylemiyorsunuz. Hepiniz ayıp ediyorsunuz. Her şeyi ispat edeceğim. Yapılan en büyük ayıplardan birisini yaptınız” şeklinde öfke kustu.

ACUN KAYITLARI GÖSTERDİ

Survivor 50. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mücadele verdi. Oyun sırasında Elif’in atışları kural hatası olduğu için sayılmadı. Oyunun tekrarlanması ve devamında Gönüllülerin kazanması sonrasında Ünlüler, bu kuralın anlatılmadığını savundu. Fakat Acun Ilıcalı, kamera kayıtlarına göre söylenen açıklamanın yapıldığını ve buna rağmen Ünlüler takımından kimsenin söylememesine “Çok ayıp ediyorsunuz” diyerek eleştirdi.

