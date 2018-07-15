Ünlülerden 15 Temmuz mesajları

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçti. İşte ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları...

Ünlü isimlerden 15 Temmuz mesajları

1 / 12 Acun Ilıcalı 15 Temmuz'un 2. yılında, demokrasimizi korumak için canını hiçe sayan şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Türkiye’mize ve demokrasimize sahip çıkmanın gururunu bugün de, her zaman da yaşayacağız.

2 / 12 Oktay Kaynarca Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar ayakta kalacaktır... Bütün darbelere hayır...

3 / 12 Seda Sayan 15 Temmuz'un 2. yılında, demokrasimizi korumak için canını hiçe sayan şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Türkiyemize ve demokrasimize sahip çıkmanın gururunu bugün de, her zaman da yaşayacağız.

4 / 12 Demet Akalın Allah bir daha tekrarını göstermesin... Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

5 / 12 Murat Boz Canları pahasına, demokrasi için, vatanı - milleti için, hainlerin önünde cesaretle dimdik duran ve hiçbir şekilde geçit vermeyen şehitlerimizi, gazilerimizi sevgi saygı ve minnetle anıyorum.

6 / 12 Sibel Can Vatanı için göğsünü hainlere siper eden kardeşim... Bayrağı için canını feda eden yeğenim, oğlum, abim... Hakkını helal et... Annen, baban, evladın, eşin... Artık vatana bıraktığın emanetin... Hakkını helal et... 15 Temmuz şehidim...

7 / 12 Hadise 15 Temmuz gecesi gerçekleşen hain darbe girişimini durdururken şehit düşen tüm demokrasi kahramanlarımızı rahmet ile anıyorum. Bizi kimse ayıramaz.

8 / 12 İrem Derici 15 Temmuz Milli Beraberlik ve Demokrasi Günü kutlu olsun! Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.

9 / 12 Alişan Tüm 15 temmuz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve o destanı yazan herkesi saygıyla anıyorum.

10 / 12 Ece Erken 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, Türkiye 81 milyon tek yürek! Sonsuza dek…

11 / 12 Esra Erol Benim güzel vatanım. Bu vatan uğruna ömrünü feda eden tüm aziz şehitlerimiz minnet borçluyuz size.