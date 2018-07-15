MAGAZİN

Ünlülerden 15 Temmuz mesajları

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.07.2018 21:19 | Son Güncelleme

İşte ünlülerin 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde yaptığı sosyal medya paylaşımları...

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçti. İşte ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları...

Ünlü isimlerden 15 Temmuz mesajları

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Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı
15 Temmuz'un 2. yılında, demokrasimizi korumak için canını hiçe sayan şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Türkiye’mize ve demokrasimize sahip çıkmanın gururunu bugün de, her zaman da yaşayacağız.
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Oktay Kaynarca

Oktay Kaynarca
Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar ayakta kalacaktır... Bütün darbelere hayır...
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Seda Sayan

Seda Sayan
15 Temmuz'un 2. yılında, demokrasimizi korumak için canını hiçe sayan şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Türkiyemize ve demokrasimize sahip çıkmanın gururunu bugün de, her zaman da yaşayacağız.
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Demet Akalın

Demet Akalın
Allah bir daha tekrarını göstermesin... Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
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Murat Boz

Murat Boz
Canları pahasına, demokrasi için, vatanı - milleti için, hainlerin önünde cesaretle dimdik duran ve hiçbir şekilde geçit vermeyen şehitlerimizi, gazilerimizi sevgi saygı ve minnetle anıyorum.
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Sibel Can

Sibel Can
Vatanı için göğsünü hainlere siper eden kardeşim... Bayrağı için canını feda eden yeğenim, oğlum, abim... Hakkını helal et... Annen, baban, evladın, eşin... Artık vatana bıraktığın emanetin... Hakkını helal et... 15 Temmuz şehidim...
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Hadise

Hadise
15 Temmuz gecesi gerçekleşen hain darbe girişimini durdururken şehit düşen tüm demokrasi kahramanlarımızı rahmet ile anıyorum. Bizi kimse ayıramaz.
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İrem Derici

İrem Derici
15 Temmuz Milli Beraberlik ve Demokrasi Günü kutlu olsun! Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.
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Alişan

Alişan
Tüm 15 temmuz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve o destanı yazan herkesi saygıyla anıyorum.
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Ece Erken

Ece Erken
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, Türkiye 81 milyon tek yürek! Sonsuza dek…
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Esra Erol

Esra Erol
Benim güzel vatanım. Bu vatan uğruna ömrünü feda eden tüm aziz şehitlerimiz minnet borçluyuz size.
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Şahan Gökbakar

Şahan Gökbakar
Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
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15 Temmuz ünlüler

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